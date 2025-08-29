Pokémon GO : Roucool à l'honneur pour l'heure vedette du 2 septembre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Roucool pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Après Gourmelet la semaine dernière, Roucool sera mis sous le feu des projecteurs le mardi 2 septembre 2025 pour inaugurer la nouvelle saison, Transformations fabuleuses
.
Roucool à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous recevrez deux fois plus de Bonbons en faisant évoluer un Pokémon
. Cette semaine, Roucool est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 2 septembre.
Roucool
est un Pokémon de type Normal et Vol, pouvant évoluer en Roucoups puis en Roucarnage en échange de Bonbons. Il se trouve le plus souvent à l'état sauvage à proximité des zones urbaines et résidentielles, plus particulièrement lorsque la météo est venteuse. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son bec, qui devient doré, et de son corps, qui passe de marron à kaki. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (Deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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