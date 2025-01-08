Pokémon GO : Rosélia à l'honneur pour l'heure vedette du 14 janvier

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 janvier 2025 à 15h50
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Rosélia pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Rosélia à l'honneur pour l'heure vedette du 14 janvier
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Rosélia sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 14 janvier 2024 pour succéder à Voltorbe et Voltorbe de Hisui.

Rosélia à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de PX en capturant un Pokémon. Cette semaine, Rosélia est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 14 janvier.

 roselia
Rosélia est un Pokémon de type Plante et Poison, pouvant évoluer en Rozbouton contre 25 Bonbons puis en Roserade en échange de 100 Bonbons et d'une Pierre Sinnoh. Il se rencontre le plus souvent à l'état sauvage à proximité des espaces verts, comme les jardins ou les réserves naturelles, mais aussi non loin des zones industrielles. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection. 

De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de ses roses, qui passent de rouge et bleu à noir et bleu. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.
Pokémon GO a 10 ans : Chiffres astronomiques et records fous d'un succès mondial
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO a 10 ans : Chiffres astronomiques et records fous d'un succès mondial

À l'occasion des 10 ans de Pokémon GO, GAMEWAVE s'est entretenu avec l'équipe Scopely pour faire le bilan sur une décennie de succès et dévoiler des statistiques impressionnantes.

commentaire (0)