Pokémon GO : Rhinocorne star du Community Day en février

Le deuxième Community Day de l'année arrive à grands pas, et nous apprenons que c'est Rhinocorne qui sera mis en avant le temps d'une journée.

Comment faire évoluer Rhinoféros ?

Votre attention, Dresseurs ! Le samedi 22 février, de minuit à 23 h 59 (heure locale), vous pourrez gagner deux Pierres de Sinnoh par série de combats normaux ou premium de la Ligue de Combat GO que vous terminez, que vous gagniez ou non ! #GOBattle pic.twitter.com/kjnC6Tyl8a — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) February 20, 2020

Nous ne savions pas encore quelserait la star dule deuxième de l'année 2020, mais Niantic vient de lever le voile sur le mystère qui régnait.sera donc le Pokémon star lors du, ayant lieu le samedi 22 février, entre 11 heures et 14 heures en France. Lors de l'événement, vous pourrez faire évolueren, puis enjusqu'à deux heures après la fin de celui-ci. Si tel est le cas, votre Pokémon connaîtra alors l'attaque exclusive Roc-Boulet. Les plus chanceux d'entre vous auront également la chance de rencontrer un Rhinocorne dans sa version chromatique. Un bonus actif sera mis en place :chaque capture de Pokémon donnera trois fois plus dePoussière Étoile. Nous vous conseillons de faire le plein de baies Nanana et d'Hyper Ball afin de profiter de ce Community Day comme il se doit.Pour faire évoluer Rhinoféros en Rhinastoc il vous faudra obligatoirement 100 Bonbons Rhinocorne et une Pierre de Sinnoh. À noter que ce même samedi 22 février deux Pierres de Sinnoh seront octroyées par série de combats de la Ligue de combat GO que vous terminez (la victoire n'est pas nécessaire). Vous pourrez au total récupérer 10 Pierres de Sinnoh.