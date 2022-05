Pokémon GO propose des récompenses Prime Gaming

Contenu Prime Gaming de Pokémon GO

30 x Poké Balls

5 x Rappels max

1 x Morceau d'Étoile

Comment récupérer le contenu Prime Gaming de Pokémon GO ?

Pokémon GO est, sans aucun doute, le jeu en réalité augmenté le plus populaire du monde, et l'un des jeux mobiles les plus téléchargés. Possédant des millions de joueurs actifs à travers la planète, Pokémon GO est un véritable phénomène, permettant également à certaines personnes de faire des rencontres, lors de certains événements. Avec le temps, une véritable communauté s'est construite, et Niantic souhaite les remercier, notamment avec des récompenses via le programme Prime Gaming.Pour le moment, ce sont au moins six lots qui sont prévus, entre ce mois de mai et juillet 2022. Pour ne pas être perdu, nous vous indiquons ci-dessous les offres actives Prime Gaming de Pokémon GO.L'offre en cours vous permet de mettre la main sur divers bonus non négligeables, dont voici les détails :Soyez attentifs et n'hésitez pas à revenir régulièrement pour voir si une nouvelle offre est disponible, puisque Niantic en proposera, pour rappel, six d'ici à ce mois de juillet.Pour récupérer le, vous devez avant toute chose vous rendre sur la page Prime Gaming du battle royale et vous connecter. Une fois que cela est fait, cliquer sur l'item que vous souhaitez récupérer.En cliquant sur le bouton, vous obtiendrez un code à entrer sur le site officiel . Veillez à bien utiliser le compte que vous avez entré pour vous connecter à Pokémon GO. Vous pouvez, sinon, vous rendre directement dans l'application (uniquement via Android), en vous cliquant sur le menu Poké Ball, puis en allant dans la boutique où vous n'avez plus qu'à entrer le code dans la case dédiée.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours