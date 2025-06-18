Pokémon GO : Pikachu style estival sera la star du Road Trip 2025, les détails de l'événement

Découvrez le programme et les récompenses du Road Trip Pokémon GO 2025, organisé dans plusieurs villes d'Europe en juillet et en août, dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
auront fort à faire cet été dans toute l'Europe puisqu'un événement Road Trip sera organisé dans plusieurs villes. À cette occasion, divers bonus et études seront disponibles, et vous aurez l'opportunité de croiser le chemin de Pikachu style estival. Même si vous ne pouvez vous déplacer, vous pourrez tout de même espérer une rencontre avec ce Pokémon grâce à des études gratuites à récupérer quelques jours avant le passage du camion. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du Road Trip Pokémon GO 2025
ci-dessous.
Road Trip Pokémon GO 2025, les détails de l'événement
Agenda du Road Trip
Manchester, Angleterre
Londres, Angleterre
- Date : Mercredi 16 juillet 2025
- Lieu : Cathedral Gardens
- Heure : 11:00 – 19:00 (heure locale)
Paris, France
- Date : Samedi 19 juillet 2025
- Lieu : Potters Fields Park
- Horaire : 11:00 – 19:00 (heure locale)
Valence, Espagne
- Date : Samedi 26 juillet 2025
- Lieu : Gare de Lyon
- Horaire : 11:00 – 19:00 (heure locale)
Berlin, Allemagne
- Date : Samedi 2 août 2025
- Lieu : Ciudad de las Artes y las Ciencias
- Horaire : 14:00 – 22:00 (heure locale)
La Haye, Pays-Bas
- Date : Samedi 9 août 2025
- Lieu : Uber Platz
- Horaire : 11:00 – 19:00 (heure locale)
Cologne, Allemagne
- Date : Samedi 16 août 2025
- Lieu : De Pier
- Horaire : 11:00 – 19:00 (heure locale)
- Date : Mercredi 20 août – dimanche 24 août 2025
- Lieu : gamescom, Koelnmesse (à l'extérieur du Hall 8)
- Horaire : Pendant les heures d'ouverture de la gamescom - pour en savoir plus, consultez le site web de la gamescom
Dans le jeu
L'été s'annonce riche en aventures avec Pokémon GO. Attendez-vous à une série d'événements mondiaux qui vont rythmer le jeu ! C'est l'occasion parfaite pour tous les Dresseurs de partir explorer, de relever des défis en raid et de faire grimper leur niveau en cours de route.
Retrouvez toutes les dates des événements mondiaux prévus dans le jeu à chaque étape du road trip dans le blog.
Mais ce n'est pas tout ! Pour rendre l'aventure encore plus captivante, nous enrichissons votre expérience avec de nouvelles fonctionnalités.
Activités autour du Camion Pokémon GO
Pokémon sauvage
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent autour du camion GO :
- Sabelette
- Racaillou d'Alola
- Gravalanch d'Alola
- Phanpy
- Venipatte
- Scobolide
- Gringolem
- Moumouton
Raids
Vous rencontrerez Pikachu style estival
, peut-être même sous sa forme chromatique dans les Raids de niveau un. De plus, tous les Dresseurs auront une chance de recevoir un Fond de lieu de la ville concernée
après chaque capture réussie.
Récompenses pour les Études de terrain
Des Études de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera une chance de rencontrer Pikachu style estival.
Étude ponctuelle
Des Études ponctuelles gratuites seront disponibles, et elles octroieront les butins suivants :
- Rencontre avec Vrombi
- 5 Super Bonbons
- 2 025 XP
- Des Poké Balls
Bonus d'événements sur place
- 3 Poké Balls dans les PokéStops et les Arènes
- PokéStops et Arènes temporaires autour du Camion Pokémon GO
Jeu dans toute la ville
- L'aventure ne se limite pas qu'au Camion Pokémon GO : la ville entière sera votre terrain de jeu !
Pokémon sauvage
Les Dresseurs pourront trouver des Poké Balls sur la carte. En appuyant dessus, ils auront la chance de rencontrer l'un de ces Pokémon dans la nature :
- Voltorbe
- Électrode
- Trompignon
- Limonde de Galar
Bonus Jeu dans la ville
- Modules Leurre de 3 heures
- 50 % de Poussière Étoile pour les échanges
- Jusqu'à 5 Échanges spéciaux par jour
- Évolution de Gravalanch d'Alola pour obtenir un Grolem d'Alola qui connaît l'Attaque Immédiate Roulade
- PokéStops et Arènes temporaires dans toute la ville avec des Module Leurre
Bonus national
Participez à l'aventure, même si vous ne pouvez pas rendre visite au Camion Pokémon GO. Sept jours avant l'arrivée du Camion dans chaque ville, les éléments suivants seront disponibles dans tout le pays concerné (Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni). Des études ponctuelles gratuites
seront disponibles à ce moment, grâce auxquelles vous pourriez croiser le chemin de Pikachu style estival.
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