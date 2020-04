Au gré des différents événements qui ont été offerts par Niantic au fil des années depuis 2016, de nombreux Pikachu, prenant diverses apparences, ont été proposés aux dresseurs du monde entier.

Pikachu shiny et genre

Liste des costumes, formes et éditions spéciales de Pikachu

Pikachu chapeau festif Noël Trouvable dans la nature du 25 décembre 2016 au 8 janvier 2017 Pikachu Noël est l'une des premières éditions limitées du célèbre Pokémon, laquelle avait été créée afin de célébrer la période des Fêtes de fin d'année, en 2016. Depuis, ce Pikachu, coiffé d'un bonnet de Père Noël, refait surface tous les ans à la même période.

Pikachu festif Trouvable dans la nature du 26 février au 6 mars 2017 Le Pikachu festif a fait son apparition en février 2017, afin de célébrer dignement le Jour des Pokémon, une date définie au 27 février par The Pokémon Company International permettant de rendre hommage, chaque année, à tout ce qui tourne autour des Pokémon.

Pikachu casquette de Sacha Trouvable dans la nature du 6 au 24 juillet 2017 C'est à l'occasion du premier anniversaire de Pokémon GO que Niantic a décidé de sortir une nouvelle version de Pikachu. Cette fois-ci, le populaire Pokémon est doté de la célèbre casquette du dresseur Sacha Ketchum, dont nous pouvons suivre les aventures dans le dessin animé éponyme.

Pikachu Halloween Trouvable dans la nature du 20 octobre au 2 novembre 2017 Pour la première fois, pour l'année 2017, Halloween permettra à Pikachu d'apparaître avec un tout nouveau costume, doté d'un chapeau de sorcière.

Pikachu « style estival » Trouvable dans la nature du 5 au 31 juillet 2018 Ce Pikachu « style estival », équipé de son chapeau de paille et de ses lunettes de soleil, est apparu, pour la première fois, à l'occasion du deuxième anniversaire de Pokémon GO, durant l'été 2018.

Pikachu casquette Fragment Uniquement trouvable dans la nature le 6 et 7 octobre 2018 Ce Pikachu, qui a été rendu disponible en octobre 2018, est sorti à l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle ligne de vêtements streetwear, appelée Thunderbold Project, pour le Hypefest qui se tenait à New York le 6 octobre de la même année. Cette collection, imaginée par Hiroshi Fujiwara, un célèbre musicien et designer japonais, a été créée pour la marque Fragment qui a souhaité se lancer dans des tenues ayant pour thème l'univers Pokémon.

Pikachu Couronne de fleur Trouvable dans la nature du 26 au 28 février 2019 Le Pikachu, coiffé de sa couronne de fleur, est apparu à l'occasion du Pokémon Day 2019, en février de la même année, un événement lancé par The Pokémon Company International permettant de célébrer, toutes les années le même jour, tout ce qui tourne autour de l'univers Pokémon.

Pikachu Détective Trouvable par le biais de la fonctionnalité Cliché GO Disponible depuis la sortie dans les salles de cinéma du film Détective Pikachu, en mai 2019, ce Pikachu, coiffé d'un deerstalker, un chapeau anglais porté à la campagne, peut être capturé en utilisant la fonctionnalité Cliché GO. Quand vous prendrez des photographies avec cet outil, le Pikachu détective aura une chance de venir photobomber vos clichés. Après avoir quitté Cliché GO, vous aurez alors la possibilité de l'attraper.

Pikachu Chapeau de paille Trouvable dans la nature du 22 au 29 juillet 2019 Ce Pikachu spécial a été disponible, l'espace d'une semaine, pour les Dresseurs Pokémon GO. Équipé de son chapeau de paille très punchy, cet accessoire permettra à Pikachu de se protéger parfaitement de l'éclatant soleil de l'été 2019.

Pikachu déguisement Trouvable dans la nature du 17 octobre au 1er novembre 2019 Ce Pikachu est arrivé déguisé, en compagnie de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, à l'occasion d'un événement spécial à durée limitée pour Halloween de l'année 2019. Doté d'une forme bien spécifique, ce Pikachu ne pourra, malheureusement, pas évoluer en Raichu.

Pikachu Bonnet Trouvable dans la nature du 24 décembre 2019 au 1er janvier 2020 Ce nouveau Pikachu est apparu à l'occasion des fêtes de fin d'année 2019, lesquelles permettent à Niantic, depuis quelques années maintenant de proposer de nouvelles version du célèbre Pokémon.

Pikachu Fête rouge Trouvable dans la nature du 25 février au 2 mars 2020 C'est une nouvelle fois, à l'occasion de la Journée Pokémon, fixée au 27 février, que Niantic s'est décidé de proposer aux dresseurs une toute nouvelle version inédite, disponible pendant une durée limitée, de Pikachu, cette fois-ci, coiffé d'un chapeau de fête rouge.

Pikachu Clone Trouvable par le biais de la fonctionnalité Cliché GO, du 25 février au 2 mars 2020 Pour fêter la sortie de Pokémon: Mew contre-attaque — Évolution sur la plateforme de streaming Netflix, le jour de la Journée Pokémon le 27 février, certains Pokémon clonés exclusifs, triés sur le volet, dont Pikachu, seront disponibles par l'intermédiaire de la fonction Cliché GO.

Pikachu Libre Récompense suite à une participation à la saison 1 de la Ligue de Combat GO Prenant l'apparence d'un catcheur, ce Pikachu est l'une des récompenses de la Ligue de Combat GO. Cependant, seuls les dresseurs participants à la première saison compétitive, prenant fin à la mi-mars 2020, pourront avoir accès à cette jolie récompense. Ce Pikachu ne pourra être récupéré qu'en femelle.

Pikachu printanier Trouvable dans la nature du 9 au 16 avril 2020 Le printemps pointe le bout de son nez, et malgré le confinement qui touche la grande majorité des dresseurs Pokémon, Niantic souhaite célébrer l'arrivée de cette nouvelle saison.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien évidemment, le choix den'est pas anodin, puisqu'il est sans aucun doute, le Pokémon le plus connu de la franchise, notamment grâce à la série télévisée, diffusée en France à la fin des années 90.Dansrevêt différents, en fonction des événements liés, lesquels en font des versions spéciales de Pikachu pouvant être capturées par les dresseurs. Cessont régulièrement proposées au cours des fêtes de fin d'années, d'Halloween, pour le Jour des Pokémon ainsi que pour fêter les anniversaires de Pokémon GO.Bien entendu, cessont particulièrement recherchés, et comme pour les Pokémon plus ordinaires, des versions, plus rares, sont également disponibles. Concernant ces, l'unique différence se remarquera à hauteur du pelage du Pokémon, ce dernier étant légèrement plus orangé que la version basique, comme indiqué sur les images présentes ci-dessous. Notez que tous ces Pikachu sont disponibles en mâle et femelle (une légère différence existe au niveau de la queue du Pokémon) à l'exception du Pikachu Libre, uniquement trouvable en version femelle.Vous retrouverez unedepuis le lancement deen juillet 2016. Les Pikachu précédés de l'icôneindiquent que des versions shiny de ces apparences existent et l'icôneprécise qu'une évolution versest envisageable.Les dates spécifiées, sous chaque Pikachu, correspondent aux périodes durant lesquelles ces apparences ont été rendu disponibles pour la première fois par Niantic, le studio américain pouvant réactiver certaines d'entre elles en fonction des événements.