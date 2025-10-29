Pokémon GO : Passe GO de novembre 2025, les détails

Retrouvez des informations relatives aux Passe GO et GO deluxe de novembre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Du mardi 4 novembre à 10 heures, jusqu'au mardi 2 décembre 2025 à la même heure
, tous les joueurs de Pokémon GO
auront accès aux Passe GO et GO deluxe, les derniers de la saison Transformations fabuleuses. Ce mois-ci, le Bibelot Chance fera son retour, et comme d'habitude, vous aurez pour objectif de gravir des rangs pour débloquer des récompenses variées. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du Passe GO de novembre 2025
dans cet article.
Passe GO et GO deluxe de novembre 2025 de Pokémon GO
Le Passe GO est une fonctionnalité gratuite qui assure le suivi de votre progression au cours d'une période donnée. Il vous permet d'accumuler des Points GO pour monter de rang et gagner des récompenses.
Vous recevrez automatiquement le Passe GO de novembre le mardi 4 novembre à 10 h (heure locale). Vous pourrez amasser des Points GO et monter de rang jusqu'au mardi 2 décembre, à la même heure.
De plus, du samedi 29 novembre, à minuit, au dimanche 30 novembre, à 23 h 59 (heure locale), il n'y aura pas de limite journalière au nombre de Points GO que vous pourrez obtenir !
Le Passe GO deluxe, la version payante du Passe GO, sera disponible pour 7,99 USD*. Il est idéal pour les Dresseur·euse·s souhaitant monter de rang plus rapidement et profiter de meilleures récompenses.
Vous pouvez également obtenir le Passe GO deluxe + 10 rangs pour 9,99 USD*, qui octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires pour atteindre le rang 11.
Lorsque vous progressez dans le Passe GO deluxe, vous profitez des récompenses des deux versions du Passe GO. Vous êtes libre d'acheter le Passe GO deluxe à n'importe quel moment : vous débloquerez alors les récompenses des rangs déjà atteints.
Les récompenses du Passe GO expireront le jeudi 4 décembre à 10 h (heure locale). Assurez-vous donc de récupérer vos récompenses à temps.
Magasin en ligne Pokémon GO
Le Passe GO deluxe
, la version payante du Passe GO, sera accessible via le magasin en ligne Pokémon GO, et apportera des récompenses supplémentaires à l'achat :
- Passe GO deluxe : novembre ou Passe GO deluxe : novembre + 10 rangs → 10 Hyper Balls, 5 Rappels Max, 1 Passe de combat premium et 5 Potions Max en cadeau.
- Hyper boîte Passe GO deluxe : novembre + 10 rangs → 20 Hyper Balls, 10 Rappels Max, 10 Potions Max, 2 Passes de combat premium, 1 Incubateur et 1 Super-Incubateur en cadeau.
Pokémon à l'affiche et récompenses
En complétant les tâches de Passe, vous franchirez les rangs et pourrez obtenir les récompenses suivantes :
- 1 rencontre avec un Viridium doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison Transformations fabuleuses
- Des Poussières Étoile
- Des PX
- Des Particules Max
- Des Poké Balls
- Des Bonbons
Avec le Passe GO deluxe :
- 1 Bibelot Chance
- 1 Super-Incubateur
- Des rencontres supplémentaires avec d'autres Pokémon
- Des objets premium, comme des Passes de combat premium, des Encens, un Incubateur et des Modules Leurre
- Des Bonbons L
Bonus d'Échelon majeur
Passe GO
Échelon 1 : rang 25
Échelon 2 : rang 50
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 40 Cadeaux par jour.
- Possibilité de recevoir jusqu'à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques.
- Possibilité de détenir jusqu'à 30 Cadeaux dans le Sac d'objets.
Échelon 3 : rang 75
- Durée de l'Encens d'aventure quotidienne ×2
- PX et de Poussières Étoile d'éclosion ×2
Passe GO deluxe
Échelon 1 : rang 25
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques.
- Possibilité de détenir jusqu'à 40 Cadeaux dans le Sac d'objets.
Bibelot Chance
Le Bibelot Chance sera disponible une nouvelle fois dans Pokémon GO en tant que récompense finale du Passe GO deluxe de ce mois.
Il s'agit d'un objet à usage unique qui permet de transformer un·e ami·e de votre liste en Ami Chanceux. Vous et votre ami·e pouvez ainsi devenir Chanceux en un instant, même si vous n'êtes pas encore Meilleurs amis ! Ce statut d'amitié signifie qu'à votre prochain échange, vos deux Pokémon deviendront des Pokémon Chanceux. Vous ne serez des Amis Chanceux que jusqu'à la fin de l'échange.
Cet objet hors du commun restera dans votre Sac d'objets pour une durée limitée, alors n'oubliez pas de l'utiliser. Le Bibelot Chance gagné grâce au Passe GO de novembre expirera le dimanche 7 décembre 2025 à 23 h 59 (heure locale), quelle que soit sa date d'obtention.
Pour appliquer le Bibelot Chance sur une personne, vous devez être au moins Grands amis. Vous ne pouvez pas l'utiliser si vous êtes déjà Ami Chanceux avec la personne sélectionnée. L'application d'un Bibelot Chance ne modifie pas la distance minimale requise pour effectuer un échange. Si vous ne souhaitez pas que vos ami·e·s utilisent un Bibelot Chance sur vous, vous pouvez désactiver cette autorisation pour les autres joueurs dans vos paramètres.
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