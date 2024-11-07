Pokémon GO : Olivini à l'honneur pour l'heure vedette du 12 novembre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Olivini pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Olivini sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 12 novembre 2024
pour succéder à Arakdo.
Olivini à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de points d'expérience en faisant évoluer un Pokémon.
Cette semaine, Olivini est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 12 novembre.
Olivini
est un Pokémon de type Plante et Normal pouvant évoluer en Olivado contre 25 Bonbons puis en Arboliva en échange de 100 Bonbons. Il se rencontre à l'état sauvage le plus souvent à l'automne, au cours du Festival des Moissons. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection. Toutefois, vous pouvez aussi récupérer une multitude d'exemplaires de ce Pokémon en participant à l'étude ponctuelle premium Festival des récoltes
.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui passe de vert à jaune, et de sa coiffe, alors noire au lieu de jaune. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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