Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Festival des récoltes, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Festival des récoltes sur Pokémon GO dans cet article.
Le Festival des récoltes
, organisé sur Pokémon GO
du jeudi 7 novembre au mardi 12 novembre, accorde également aux joueurs l'occasion de prendre part à une étude ponctuelle premium payante. Affichée à un prix de 2,49 €, elle est accessible depuis le 7 novembre à 10 heures, et vous avez un temps limité pour compléter l'ensemble des tâches qu'elle comprend. La plupart des missions sont relativement simples à exécuter, et vous obtiendrez notamment des rencontres avec Olivini ainsi que divers consommables.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Festival des récoltes
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle premium Festival des récoltes, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Festival des récoltes (1/3)
Récompenses bonus : 2 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, 1 Encens
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → 5 Baies Nanab
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Olivini
Étude ponctuelle premium Festival des récoltes (2/3)
Récompenses bonus : 2 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, 1 Module Leurre Mossu
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 10 Baies Framby
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Olivini
Étude ponctuelle premium Festival des récoltes (3/3)
Récompenses bonus : 4 500 PX, une rencontre avec Smogogo de Galar
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Olivini
- Faire tourner 8 PokéStops ou Arènes → 15 Baies Nanana
- Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Olivini
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