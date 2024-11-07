Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Festival des récoltes, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 novembre 2024 à 12h00
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Festival des récoltes sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Festival des récoltes, les missions et récompenses
Le Festival des récoltes, organisé sur Pokémon GO du jeudi 7 novembre au mardi 12 novembre, accorde également aux joueurs l'occasion de prendre part à une étude ponctuelle premium payante. Affichée à un prix de 2,49 €, elle est accessible depuis le 7 novembre à 10 heures, et vous avez un temps limité pour compléter l'ensemble des tâches qu'elle comprend. La plupart des missions sont relativement simples à exécuter, et vous obtiendrez notamment des rencontres avec Olivini ainsi que divers consommables.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle premium Festival des récoltes, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

etude-ponctuelle-festival-recoltes

Étude ponctuelle premium Festival des récoltes, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Festival des récoltes (1/3)

Récompenses bonus : 2 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, 1 Encens
  • Étapes
    • Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → 5 Baies Nanab
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Olivini
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Festival des récoltes (2/3)

Récompenses bonus : 2 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, 1 Module Leurre Mossu
  • Étapes
    • Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 10 Baies Framby
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Olivini
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 3

Étude ponctuelle premium Festival des récoltes (3/3)

Récompenses bonus : 4 500 PX, une rencontre avec Smogogo de Galar 
  • Étapes
    • Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Attraper 8 Pokémon → une rencontre avec Olivini
    • Faire tourner 8 PokéStops ou Arènes → 15 Baies Nanana
    • Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Olivini
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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