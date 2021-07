Pokémon GO offre 3 mois d'abonnement à YouTube Premium à ses joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Étant donné que le Google Play est le partenaire de Pokémon GO pour mettre en avant le Pokémon GO Fest 2021, mais aussi pour célébrer le cinquième anniversaire du jeu en réalité augmentée,Pour récupérer ce bonus, il vous suffit de vous rendre à cette adresse et de suivre les étapes. Notez qu'il faut tout de même entrer un moyen de paiement, qui pourra être supprimé dès l'accès validé, afin de ne pas oublier dans le futur. Pour être éligible, il faut n'avoir jamais été abonné à YouTube Premium et ses dérivés (YouTube Music Premium, YouTube Red, Google Play Musique etc).Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas,Concernant le Pokémon GO Fest 2021, il aura lieu du 17 au 18 juillet et tous les joueurs du monde peuvent y participer, comme l'année dernière. De nombreuses récompenses pourront être récupérées par les joueurs les plus investis. Vous retrouverez de plus amples informations sur le site officiel