Pokémon GO : Nucléos à l'honneur pour l'heure vedette du 17 juin

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 juin 2025 à 13h36
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Nucléos pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Nucléos à l'honneur pour l'heure vedette du 17 juin
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Nucléos sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 17 juin 2025 pour succéder à Magnéti.

Nucléos à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en transférant un Pokémon. Cette semaine, Nucléos est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 17 juin.

solosis
Nucléos est un Pokémon de type Psy, pouvant évoluer en Méios contre 25 Bonbons puis en Symbios en échange de 100 Bonbons. Il se montre habituellement lorsque la météo est venteuse, mais il est plus facile de le récupérer au cours d'événements spéciaux ou par le biais de l'éclosion. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore au la chance de croiser et de faire évoluer ce Pokémon.

De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui passe de verdâtre à gris. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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