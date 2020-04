Pokémon GO, et le jeux Niantic plus particulièrement, encouragent les joueurs à sortir pour se rencontrer, ce qui n'est pas permis à l'heure actuelle. De ce fait, la société américaine va adapter ses jeux afin que leurs adeptes puissent continuer d'y jouer tout en restant chez eux, en sécurité.

Très populaire depuis sa sortie durant l'été 2016,est un jeu qui encourage ses joueurs à sortir, mais aussi à se rencontrer afin de prendre part à diverses activités en jeu. Néanmoins, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la plupart des populations sont confinées à leur domicile, et donc interdites de sortie. C'est pourquoi Niantic essaye tant bien que mal de ne pas pénaliser ses joueurs, en les encourageant à jouer de chez eux.De ce fait,, mais aussi Harry Potter: Wizard Unite, afin que les adeptes de ces jeux en réalité augmentée puissent continuer d'y jouer, sans être pénalisés. Ainsi, les activités que vous pouvez effectuer à votre domicile, comme le ménage ou encore de la course à pied via un tapis roulant, seront comptabilisés pour les objectifs du jeu. De plus, la société travaille surDe plus,, alors qu'il n'y a plus de limite de distance à faire pour y participer. De nombreuses autres modifications ont également été faites, pour permettre aux joueurs d'avoir toujours quelque chose à faire, comme des Pokéballs vendues moins cher, un taux d'apparition de Pokémon augmenté, des cadeaux plus utiles et un espace de stockage accru, entre autres.D'autres changements pourraient intervenir. Finalement, Niantic rappelle que même siet ses autres jeux ont été créés dans le but d'encourager les joueurs à faire de l'exercice physique, il ne faut pas outrepasser la loi, et respecter les consignes mises en places par les gouvernements locaux.