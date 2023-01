Pokémon GO : Niantic annonce l'arrivée de la Primo-Résurgence

La Primo-Résurgence arrive sur Pokémon GO

Les bonus de transformation

Lorsque Primo-Kyogre se trouve dans votre groupe de raid, les attaques de type Électrik, Eau et Insecte bénéficieront de bonus d'attaque.

Lorsque Primo-Groudon est dans votre groupe de raid, les attaques de type Sol, Plante et Feu bénéficieront de bonus d'attaque.

Lorsque vous avez Primo-Kyogre en copain, vous obtiendrez plus de bonbons et de PX lors de la capture de Pokémon de type Eau, Électrik et Insecte.

Lorsque vous avez Primo-Groudon en copain, vous obtiendrez plus de bonbons et de PX lors de la capture de Pokémon de type Plante, Feu et Sol.

Kyogre et Groudon ont un Primo-niveau qui augmente au fur et à mesure de leurs transformations, leur permettant ainsi d'améliorer leurs bonus.

Le Primo-niveau d'un Pokémon et les bonus accordés sont visibles sur la page dudit Pokémon en appuyant sur l'icône de Primo-niveau.

Attaques vedettes

Les Kyogre rencontrés dans les Primo-Raids du Circuit Pokémon GO : Hoenn - Las Vegas connaîtront l'Attaque Chargée Onde Originelle.

Les Groudon rencontrés dans les Primo-Raids du Circuit Pokémon GO : Hoenn - Las Vegas connaîtront l'Attaque Chargée Lame Pangéenne.

Même après bientôt sept ans d'existence,réserve toujours des surprises et des nouveautés à sa communauté. Après les Pokémon méga-évolués, les dresseurs du monde entier vont bientôt pouvoir découvrir des Pokémon capables de subir laCe phénomène, déjà observé dans d'autres jeux auparavant, concernera dans un premier temps. Ils feront leur apparition lors de l'événement, qui se déroulera. Grâce à la Primo-Résurgence, les deux légendaires de la troisième génération adopteront une nouvelle apparence et verront leurs performances améliorées lors des combats.Pour que votre Pokémon puisse subir la Primo-Résurgence, vous devrez au préalable. Pour cela, rien de plus simple. Il vous faudra participer à des combats de raid et battre Primo-Kyogre et Primo-Groudon. Vous pourrez également accomplir des études de terrain spécifiques. Une fois qu'ils auront adopté leur nouvelle forme, Groudon et Kyogre pourront la conserver pendant huit heures. Après quoi ils reprendront leur forme d'origine. Cependant, sachez que plus ils subiront la Primo-Résurgence, moins ils auront besoin de Primo-Énergie.Primo-Kyogre et Primo-Groudon seront également, qui se déroulerade 10 heures à 18 heures, heure locale. Ils pourront tous les deux apparaître sous leursi vous avez un peu de chance. Ne manquez pas cette occasion de compléter votre Pokédex !