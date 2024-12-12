Pokémon GO : Limagma et Grelaçon à l'honneur pour l'heure vedette du 17 décembre

De plus, notez que ces Pokémon dispose, et se repèrent aisément grâce au changement de couleur de leur corps : Limagma passe de orange foncé à gris, et Grelaçon revêt partiellement de légères teintes jaunes. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.