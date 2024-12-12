Pokémon GO : Limagma et Grelaçon à l'honneur pour l'heure vedette du 17 décembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 décembre 2024 à 11h43
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Limagma et Grelaçon pourront être récupérés en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Limagma et Grelaçon à l'honneur pour l'heure vedette du 17 décembre
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Limagma et Grelaçon seront mis sous les feux des projecteurs le mardi 17 décembre 2024 pour succéder à Cornèbre.

Limagma et Grelaçon à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en capturant un Pokémon. Cette semaine, Limagma et Grelaçon sont à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 17 décembre.

grelacon
Limagma est un Pokémon de type Feu pouvant évoluer en Volcaropod contre 50 Bonbons, tandis que Grelaçon lui est opposé en raison de son type Glace. Ce dernier peut d'ailleurs évoluer en Séracrawl en échange de 50 Bonbons. Tandis que le premier se montre plus souvent dans les zones désertiques, le second est plus enclin à se faire remarquer par temps de neige. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de les ajouter à leur collection. 

limagma
De plus, notez que ces Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repèrent aisément grâce au changement de couleur de leur corps : Limagma passe de orange foncé à gris, et Grelaçon revêt partiellement de légères teintes jaunes. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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