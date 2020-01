Pokémon GO : Les nouveaux Pokémon d'Unys disponibles

Depuis quelques jours, une nouvelle vague de Pokémon provenant de la région d'Unys à fait son apparition sur l'opus de Niantic.

Une trentaine de nouveauxde la cinquième génération sont d'ores et déjà disponible sur Pokémon GO , et nous vous détaillons les différents moyens de les rencontrer et ainsi de les ajouter à votre Pokédex.: Disponible dans la nature, ŒufsÉvolutionÉvolutionŒufs, RaidÉvolution: ÉvolutionDisponible dans la nature, ŒufsÉvolutionÉvolutionRégional : Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique, ŒufsRégional : Europe, Asie et Australie, ŒufsDisponible dans la nature, Œufs: ÉvolutionÉvolutionHémisphère OuestHémisphère EstRégional Sud des États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Sud: Disponible dans la nature, ŒufsÉvolutionRégional : Égypte et GrèceDisponible dans la nature, ŒufsÉvolutionDisponible dans la nature, ŒufsÉvolutionDisponible dans la nature, ŒufsÉvolutionDisponible dans la nature, ŒufsÉvolutionDisponible dans la nature, ŒufsÉvolutionDisponible dans la nature, ŒufsÉvolutionÉvolutionDisponible dans la nature, ŒufsÉvolution