Pokémon GO : Les Journées Communauté de la saison 18, quand auront-elles lieu ?

Les dates des Journées Communauté et de quelques événements de la saison 18 de Pokémon GO sont connues, découvrez-les ici.
La saison Double Destinée de Pokémon GO
touche à sa fin et en prévision de la suivante, Niantic a dévoilé les dates des Journées Communauté
qu'elle comprendra, ainsi que celles de plusieurs événements.
Les dates des Journées Communauté et événements de la saison 18 de Pokémon GO, les détails
La prochaine saison de Pokémon GO
commencera en mars 2025, et comme d'habitude, des événements seront organisés chaque mois afin de vous permettre de capture de nouveaux Pokémon, de gagner de l'expérience, et parfois même, de mettre la main sur des Pokémon chromatiques. En règle générale, les Journées Communauté
sont un excellent moyen d'apprendre une attaque exclusive, pouvant se révéler utile pour certains combats de Raids. De mars à mai 2025, 5 événements de ce type seront organisés sur le jeu mobile, mais les Pokémon à l'affiche ne sont pas encore connus pour le moment.
Voici les dates des Journées Communauté de la saison 18 de Pokémon GO
:
- Samedi 8 mars 2025
- Samedi 22 mars 2025 (Journée Communauté classique)
- Dimanche 27 avril 2025
- Dimanche 11 mai 2025
- Samedi 24 mai 2025 (Journée Communauté classique)
De plus, n'hésitez pas à ajouter à votre calendrier une note pour vous souvenir des dates suivantes, qui correspondent à divers événements de la saison à venir :
- Samedi 8 et dimanche 9 mars 2025 (Week-end Combat Dynamax)
- Dimanche 16 mars 2025 (Maîtrise de capture)
- Dimanche 23 mars 2025 (Journée de Raids)
- Samedi 29 mars 2025 (Journée Recherche)
- Samedi 5 avril 2025 (Journée de Raids)
- Dimanche 6 avril 2025 (Journée Éclosion)
- Dimanche 13 avril 2025 (Journée de Raids)
- Samedi 19 avril 2025 (Journée Combat Dynamax)
- Samedi 3 mai 2025 (Journée de Raids)
- Samedi 17 mai 2025 (Journée de Raids obscurs)
- Dimanche 25 mai 2025 (Journée Combat Dynamax)
Avant cela, la saison Double Destinée fermera ses portes en beauté à travers le mondial Unys qui se déroulera début mars, et si vous souhaitez y participer un peu, vous aurez l'occasion de bénéficier d'un Passe de combat gratuit à partir du 24 mars. Pour en savoir plus, retrouvez les détails de l'événement En route pour Unys dans notre article
.
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