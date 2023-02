Pokémon GO : Les joueurs réclament de pouvoir faire des échanges à distance

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La licence Pokémon a été créée en 1996 et, depuis toujours, les dresseurs du monde entier peuvent effectuer des échanges les uns avec les autres, soit en local, soit grâce à une connexion internet.n'a pas échappé à cette mécanique, puisqu'il est possible d'échanger des Pokémon avec les personnes enregistrées dans notre liste d'amis. Seulement voilà, contrairement aux jeux disponibles sur les différentes consoles,sur cette version mobile, posant de sérieux problèmes aux joueurs.Dans Pokémon GO,, même celles vivant à plusieurs milliers de kilomètres de nous. Une mécanique qui s'avère intéressante puisque cela permet de recevoir des cadeaux de pays éloignés et de pouvoir faire des raids à distance lors d'événements qui n'ont parfois pas lieu dans notre région du monde.Cependant, une problématique majeure a été soulevée par la communauté : celle des échanges. Sur Pokémon GO,. S'ils se situent à une distance de plus del'un de l'autre, un message apparaît indiquant que l'utilisateur n'est pas encore disponible pour un échange et que cette action n'est possible qu'avec les amis qui se situent à proximité.Cela signifie qu'il est, ou bien attendre qu'une personne de notre entourage qui joue au jeu se déplace sur un autre continent. En effet,, par exemple Chartor, qui n'est trouvable qu'en Asie du Sud, ou encore Tauros qui n'apparaît qu'en Amérique du Nord. D'autres Pokémon sont concernés par cette restriction de localisation et sont donc inaccessibles pour beaucoup de joueurs.S'il est vrai que certaines personnes utilisent des logiciels de triche pour être géolocalisées dans différentes zones du monde, c'est quelque chose que nous ne recommandons pas ici, puisque Niantic mène une politique assez stricte à ce sujet et n'hésite pas à bannir tous les comptes suspectés d'utiliser cette méthode.Il est cependantprochainement, puisque les créateurs du jeu ont toujours défendu l'idée ques. Un discours qui est d'ailleurs régulièrement tenu par Michael Steranka, le Product Director de Niantic. Nous pouvons néanmoins espérer que la requête de milliers de joueurs sera un jour entendue et prise en compte. Affaire à suivre.