Pokémon GO : Le programme de parrainage arrive prochainement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'instar de nombreux autres titres, ce programme de parrainage permettra de recommander le jeu mobile phare de Niantic à vos proches, qu'ils soient de simples joueurs en pause ou de néo-Dresseurs. Bien entendu, pour chaque nouvelle invitation acceptée,telles que des rencontres exclusives avec des Pokémon, des Super Bonbons, des Incubateurs et bien plus encore en avançant dans leur nouvelle aventure.Comme la plupart des autres fonctionnalités proposées dans Pokémon GO,, lui permettant de devenir de plus en plus attrayant au fil des semaines. Les Dresseurs issus du continent de l'Océanie, et notamment en Australie, seront les premiers à recevoir des codes de parrainage à diffuser auprès de leurs amis, avant que les joueurs du monde entier aient, eux aussi, accès à ce nouveau programme.Aucune autre information supplémentaire n'a été partagée par les développeurs, notamment concernant une hypothétique date pour l'arrivée de ce programme en France, et plus précisément en Europe. Une chose est sûre, ce dernier devrait être disponible avant l'été, une période particulièrement propice à Pokémon GO.