Pokémon GO : Le Passe GO de juillet 2025 accordera une rencontre avec Électhor, les détails

Retrouvez ce que comprend le Passe GO de juillet 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Du mardi 1er juillet à 10 heurs au mardi 5 août
à la même heure, les joueurs de Pokémon GO
pourront bénéficier du nouveau Passe GO et du Passe GO Deluxe pour le mois en cours. Grâce à cela, il sera possible de débloquer de multiples récompenses, en particulier une rencontre avec Électhor doté d'un fond spécial. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à découvrir ce que réserve le Passe GO de juillet 2025
ci-dessous.
Passe GO : Juillet 2025
Passe GO et Passe GO Deluxe
Un Passe GO
est une piste de progression gratuite et disponible pour une durée limitée. En collectant des Points GO, vous pouvez augmenter votre rang pour obtenir des récompenses.
- Les Dresseurs recevront automatiquement le Passe GO : Juillet le mardi 1er juillet à 10 heures. Ils pourront alors collecter des Points GO et monter en rang jusqu'au mardi 5 août à 10 à la même heure pour obtenir encore plus de récompenses.
- De plus, du samedi 2 août à minuit au dimanche 3 août à 23 heures 59, aucune limite quotidienne ne s'appliquera au nombre de Points GO que vous pouvez remporter.
Pour les Dresseurs souhaitant obtenir des récompenses améliorées et progresser plus rapidement, il sera possible d'acquérir le Passe GO Deluxe, la version payante du Passe GO. En progressant dans le Passe GO Deluxe, vous pourrez obtenir toutes les récompenses du Passe GO gratuit et du Deluxe. Vous pouvez passer au Passe GO Deluxe à tout moment et récupérer les récompenses déjà débloquées.
Notez que les récompenses obtenues via le Passe GO expireront le jeudi 7 août à 10 heures.
Boutique en ligne Pokémon GO
Le Passe GO Deluxe, version payante du Passe GO, est également disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de Pokémon GO ! Tout Passe GO Deluxe acheté via la boutique en ligne s'activera dès que le Passe GO commencera.
Les Dresseurs qui achèteront le Passe GO Deluxe : Juillet
ou le Passe GO Deluxe : Juillet + 10 Rangs
via la boutique en ligne recevront en bonus :
- 10 Hyper Balls
- 5 Rappels Max
- 1 Passe de Combat Premium
- 5 Potions Max
Pokémon à l'affiche et récompenses
En complétant les missions du Passe GO
, vous monterez en rang et gagnerez notamment les butins suivants :
- une rencontre avec Électhor avec un fond spécial sur le thème de la saison Jours heureux (les plus chanceux parmi vous auront peut-être l'occasion de la capturer sous sa forme chromatique)
- des Poussière d'Étoile
- de l'expérience (PX)
- des Particules Max
- des Poké Balls
- des Bonbons
- divers consommables
Les Dresseurs disposant Passe GO Deluxe
pourront également obtenir :
- un Bibelot Chanceux
- un Super-Incubateur
- d'autres rencontres avec encore plus de Pokémon
- des objets premium : Passes de Combat Premium, Encens, Œuf Chance, Incubateurs, Modules Leurre, etc.
- des Bonbons XL
Récompenses d'Échelon Majeur
Palier 1 – Rang 25
Palier 2 – Rang 50
- Gagnez 50 % de PX supplémentaires en augmentant vos niveaux d'amitié.
Palier 3 – Rang 75
- PX et Poussière d'Étoile augmentés pour les récompenses dans les phases d'étude.
- Poussière d'Étoile et PX augmentés lors de l'éclosion d'Œufs.
Bibelot Chance
Le Bibelot Chance
revient comme récompense finale du Passe GO Deluxe du mois de juillet.
Il s'agit d'un objet à usage unique qui permet de rendre un ami de votre liste Chanceux, même si vous n'êtes pas encore Meilleurs Amis. Une fois utilisé, vous et l'ami choisi deviendrez Amis Chanceux. Lors de votre prochain échange, les deux Pokémon deviendront des Pokémon Chanceux. Après l'échange, le statut d'Amis Chanceux sera réinitialisé. Cet objet restera néanmoins dans votre sac pour une durée limitée
, jusqu'au dimanche 10 août 2025 à 23 heures 59.
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