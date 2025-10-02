Pokémon GO : Le Passe GO d'octobre 2025 vous accordera des PokéPièces, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 octobre 2025 à 13h48
Découvrez les récompenses du Passe GO d'octobre 2025 de Pokémon GO dans cet article ; des PokéPièces vous attendent parmi les nombreuses récompenses.
Pokémon GO : Le Passe GO d'octobre 2025 vous accordera des PokéPièces, les détails
Du mardi 7 octobre 2025, à 10 heures, au mardi 4 novembre, à la même heure, les Passe GO et Passe GO deluxe d'octobre seront disponibles sur Pokémon GO, et une surprise de taille vous attend. En effet, ces Passes vous accorderont cette fois des PokéPièces en progressant, ainsi que divers autres butins et bonus. Pour en savoir plus, découvrez ce que réserve le Passe GO d'octobre 2025 ci-dessous.

Passe GO d'octobre 2025 de Pokémon GO

Passe GO et Passe GO deluxe : qu'est-ce que c'est ?

Sur Pokémon GO, le Passe GO est une fonctionnalité gratuite qui assure le suivi de votre progression au cours d'une période donnée. Il vous permet d'accumuler des Points GO pour monter de rang et gagner des récompenses. Chaque joueur obtiendra gratuitement celui d'octobre le mardi 7 octobre, à 10 heures, et pourra alors accumuler des Points GO et monter en rang jusqu'au mardi 4 novembre, à la même heure. Qui plus est, pendant tout le mois, il n'y aura aucune limite journalière de Points GO.

Le Passe GO deluxe est la version payante du Passe GO, sera disponible pour 8,99 €, et permet de monter plus rapidement les rangs en récupérant de meilleures récompenses. Il peut être acheté à n'importe quel moment durant le mois. Le Passe GO deluxe + 10 rangs est proposé à 10,99 €, et octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires pour atteindre le rang 11.

Notez que les récompenses du Passe GO expireront le jeudi 6 novembre, à 10 heures. 

Magasin en ligne Pokémon GO

  • Passe GO deluxe : octobre ou le Passe GO deluxe : octobre + 10 rangs → 10 Hyper Balls, 5 Rappels Max, 1 Passe de combat premium et 5 Potions Max en cadeau.
  • Hyper boîte Passe GO deluxe : octobre + 10 rangs → 20 Hyper Balls, 10 Rappels Max, 10 Potions Max, 2 Passes de combat premium, 1 Incubateur et, en cadeau, 1 Super-Incubateur.

Pokémon à l'affiche et récompenses

Passe GO
  • Une rencontre avec un Terrakium doté d'un fond spécial de la Saison Transformations fabuleuses
  • 400 PokéPièces
  • Des Poussières d'Étoile
  • Des PX
  • Des Particules Max
  • Des Poké Balls
  • Des Bonbons
Passe GO deluxe 
  • 1 000 PokéPièces supplémentaires, pour un total de 1 400
  • Un Super-Incubateur
  • Des rencontres avec encore plus de Pokémon
  • Des Bonbons L
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Bonus d'Échelon majeur

Échelon 1 : rang 25
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 40 Cadeaux par jour.
  • Possibilité de recevoir jusqu'à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques.
  • Possibilité de détenir jusqu'à 30 Cadeaux dans le Sac d'objets.
Échelon 2 : rang 50
  • Durée de l'Encens d'aventure quotidienne ×2
Échelon 3 : rang 75
  • PX et de Poussières Étoile d'éclosion ×2
Bonus améliorés du Passe GO deluxe

Échelon 1 : rang 25
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
  • Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques.
  • Possibilité de détenir jusqu'à 40 Cadeaux dans le Sac d'objets.

Route de récompenses d'octobre

Accumulez des points de récompenses au cours du mois pour atteindre les niveaux suivants sur le magasin en ligne Pokémon GO, de quoi vous donner un coup de pouce pour votre aventure.
  • Niveau 1 : 1 Baie Framby, 1 Baie Nanab
  • Niveau 2 : 1 Passe de combat premium
  • Niveau 3 : 1 Encens, 1 Super Potion
  • Niveau 4 : 1 Œuf Chance, 1 Morceau d'Étoile
  • Niveau 5 : 2 Modules Leurre, 2 Hyper Potions, 5 Hyper Balls
  • Niveau 6 : 2 Incubateurs, 2 Encens, 2 stickers
  • Niveau 7 : 4 Passes de combat premium, 5 Potions Max
  • Niveau 8 : 4 Incubateurs, 3 Baies Nanana argentées, 3 Baies Framby dorées
  • Niveau 9 : 4 Passes de combat premium, 4 Incubateurs
  • Niveau 10 : 6 Passes de combat premium, 6 Incubateurs, 1 Morceau d'Étoile
La Route de récompenses d'octobre sera disponible jusqu'au 1er novembre 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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