Pokémon GO : Le Passe GO d'octobre 2025 vous accordera des PokéPièces, les détails

Découvrez les récompenses du Passe GO d'octobre 2025 de Pokémon GO dans cet article ; des PokéPièces vous attendent parmi les nombreuses récompenses.
Du mardi 7 octobre 2025, à 10 heures, au mardi 4 novembre
, à la même heure, les Passe GO et Passe GO deluxe d'octobre seront disponibles sur Pokémon GO
, et une surprise de taille vous attend. En effet, ces Passes vous accorderont cette fois des PokéPièces en progressant, ainsi que divers autres butins et bonus. Pour en savoir plus, découvrez ce que réserve le Passe GO d'octobre 2025
ci-dessous.
Passe GO d'octobre 2025 de Pokémon GO
Passe GO et Passe GO deluxe : qu'est-ce que c'est ?
Sur Pokémon GO
, le Passe GO
est une fonctionnalité gratuite qui assure le suivi de votre progression au cours d'une période donnée. Il vous permet d'accumuler des Points GO pour monter de rang et gagner des récompenses. Chaque joueur obtiendra gratuitement celui d'octobre le mardi 7 octobre, à 10 heures, et pourra alors accumuler des Points GO et monter en rang jusqu'au mardi 4 novembre, à la même heure. Qui plus est, pendant tout le mois, il n'y aura aucune limite journalière de Points GO.
Le Passe GO deluxe
est
la version payante du Passe GO, sera disponible pour 8,99 €, et permet de monter plus rapidement les rangs en récupérant de meilleures récompenses. Il peut être acheté à n'importe quel moment durant le mois. Le Passe GO deluxe + 10 rangs est proposé à 10,99 €, et octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires pour atteindre le rang 11.
Notez que les récompenses du Passe GO expireront le jeudi 6 novembre, à 10 heures.
Magasin en ligne Pokémon GO
- Passe GO deluxe : octobre ou le Passe GO deluxe : octobre + 10 rangs → 10 Hyper Balls, 5 Rappels Max, 1 Passe de combat premium et 5 Potions Max en cadeau.
- Hyper boîte Passe GO deluxe : octobre + 10 rangs → 20 Hyper Balls, 10 Rappels Max, 10 Potions Max, 2 Passes de combat premium, 1 Incubateur et, en cadeau, 1 Super-Incubateur.
Pokémon à l'affiche et récompenses
Passe GO
Passe GO deluxe
- Une rencontre avec un Terrakium doté d'un fond spécial de la Saison Transformations fabuleuses
- 400 PokéPièces
- Des Poussières d'Étoile
- Des PX
- Des Particules Max
- Des Poké Balls
- Des Bonbons
- 1 000 PokéPièces supplémentaires, pour un total de 1 400
- Un Super-Incubateur
- Des rencontres avec encore plus de Pokémon
- Des Bonbons L
Bonus d'Échelon majeur
Échelon 1 : rang 25
Échelon 2 : rang 50
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 40 Cadeaux par jour.
- Possibilité de recevoir jusqu'à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques.
- Possibilité de détenir jusqu'à 30 Cadeaux dans le Sac d'objets.
Échelon 3 : rang 75
- Durée de l'Encens d'aventure quotidienne ×2
Bonus améliorés du Passe GO deluxeÉchelon 1 : rang 25
- PX et de Poussières Étoile d'éclosion ×2
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques.
- Possibilité de détenir jusqu'à 40 Cadeaux dans le Sac d'objets.
Route de récompenses d'octobre
Accumulez des points de récompenses au cours du mois pour atteindre les niveaux suivants sur le magasin en ligne Pokémon GO, de quoi vous donner un coup de pouce pour votre aventure.
- Niveau 1 : 1 Baie Framby, 1 Baie Nanab
- Niveau 2 : 1 Passe de combat premium
- Niveau 3 : 1 Encens, 1 Super Potion
- Niveau 4 : 1 Œuf Chance, 1 Morceau d'Étoile
- Niveau 5 : 2 Modules Leurre, 2 Hyper Potions, 5 Hyper Balls
- Niveau 6 : 2 Incubateurs, 2 Encens, 2 stickers
- Niveau 7 : 4 Passes de combat premium, 5 Potions Max
- Niveau 8 : 4 Incubateurs, 3 Baies Nanana argentées, 3 Baies Framby dorées
- Niveau 9 : 4 Passes de combat premium, 4 Incubateurs
- Niveau 10 : 6 Passes de combat premium, 6 Incubateurs, 1 Morceau d'Étoile
La Route de récompenses d'octobre sera disponible jusqu'au 1er
novembre 2025.
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