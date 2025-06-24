Pokémon GO : Le Festival Pokémon GO Mondial de 2025 approche, les détails de l'événement

Découvrez les avantages offerts aux détenteurs d'un ticket pour le Festival Pokémon GO 2025 dans cet article.
Le samedi 28 et le dimanche 29 juin 2025 de 10 heures à 18 heures
, les Dresseurs de Pokémon GO
ayant fait l'acquisition d'un ticket pour le Festival Pokémon GO 2025 pourront vivre une aventure hors du commun grâce à cet événement mondial. Bien que toute la communauté puisse y participer, il est plus avantageux de détenir un billet pour enrichir cette expérience. Vous aurez effectivement accès à des bonus supplémentaires ainsi qu'à une étude spéciale offrant une rencontre avec le fabuleux Volcanion. Compléter les défis globaux vous apportera aussi des ultra-bonus pour des événements futurs sur le jeu. Pour en savoir plus sur ce que réserve le Festival Pokémon GO 2025 aux détenteurs d'un billet
, consultez le programme des festivités ci-dessous.
Festival Pokémon GO 2025 : Mondial
Rotation des habitats
Pendant les deux jours du Festival Pokémon GO
, des Pokémon de l'événement apparaîtront dans quatre habitats. Chacun de ces environnements sera actif deux fois par jour pendant une heure. Vous pourrez même y rencontrer, pour la première fois dans Pokémon GO, les versions chromatiques de Strassie et Frigodo.
- Volcan obscur → de 10 heures à 11 heures et de 14 heures à 15 heures
- Dojo galvanisant : de 11 heures à 12 heures et de 15 heures à 16 heures
- Toundra hypnotique : de 12 heures à 13 heures et de 16 heures à 17 heures
- Marécage féerique : de 13 heures à 14 heures et de 17 heures à 18 heures
Pokémon de l'événement
Le samedi, des Pokémon apparaissant dans le jeu Pokémon Bouclier pourront être rencontrés dans les habitats, peut-être même sous leur forme chromatique :
- Leveinard
- Airmure
- Embrylex
- Dinoclier
- Escargaume
- Vostourno
- Gouroutan
- Mucuscule (si vous êtes chanceux)
Le dimanche, des Pokémon apparaissant dans le jeu Pokémon Épée pourront être rencontrés dans les habitats (parfois en version chromatique) :
- Canarticho de Galar
- Osselait
- Tarsal
- Carabing
- Scalpion
- Solochi
- Quartermac
- Bébécaille (si vous êtes chanceux)
Objets d'avatar
Le T-shirt Festival GO 2025
(objet d'avatar) pourra être obtenu grâce au Passe GO : Retour des Ancêtres.
En outre, si vous détenez un ticket pour le scénario d'Étude spéciale de l'événement, vous pourrez obtenir la pose et l'objet suivants pour votre avatar :
- Pose Festival GO 2025
- T-shirt Volcanion
Les objets d'avatar suivants seront disponibles dans la boutique du jeu à compter du 28 juin :
- Pantalon Festival GO 2025
- Haut Festival GO 2025 (rouge)
- Haut Festival GO 2025 (bleu)
- Haut Festival GO 2025 (jaune)
- Chapeau Festival GO 2025 (rouge)
- Chapeau Festival GO 2025 (bleu)
- Chapeau Festival GO 2025 (jaune)
Stickers d'événement
Des stickers sur le thème du Festival Pokémon GO 2025
sont disponibles dans la boutique du jeu depuis le jeudi 29 mai et le resteront jusqu'au dimanche 29 juin 2025. Ces stickers seront également disponibles pendant les horaires de l'événement dans les PokéStops et les Cadeaux du lundi 23 juin au dimanche 29 juin 2025.
Nouveaux Pokémon costumés
Des Pikachu élégants apparaîtront pour la première fois sur le jeu, ainsi qu'un Hexadron dans un costume de train.
Fonds spéciaux du Festival Pokémon GO 2025 : Mondial
Les Zacian et Zamazenta pouvant être attrapés après avoir triomphé des Raids de Zacian Forme Épée Suprême et de Zamazenta Forme Bouclier Suprême pourront arborer un fond spécial exclusif.
Défis globaux et Ultra Bonus
Pendant chaque heure d'activité des habitats, le samedi et le dimanche, les titulaires de ticket du monde entier pourront unir leurs forces afin de relever un Défi global. S'ils rencontrent le succès dans les délais impartis, les Dresseurs bénéficieront d'un bonus spécial pour le reste de l'heure.
Par ailleurs, en terminant suffisamment de Défis globaux pendant le Festival Pokémon GO 2025 : Mondial
, vous pourrez débloquer des versions améliorées d'événements à venir. Pour cela, vous devrez surmonter 15, 30 et 45 Défis.Ultra Bonus, 1re partie : Célébration de Hisui
Ultra Bonus, 2e partie : D'acier et d'écailles
- Terminez 15 Défis globaux pour améliorer l'événement Célébration de Hisui, qui se tiendra du mardi 8 juillet, à 10 heures, au dimanche 13 juillet 2025, à 20 heures.
Ultra Bonus, 3e partie : Journée de Raids Originelle
- Terminez 30 Défis globaux pour améliorer l'événement D'acier et d'écailles, qui se tiendra du mardi 22 juillet, à 10 heures, au dimanche 27 juillet 2025, à 20 heures.
- Terminez 45 Défis globaux pour améliorer la Journée de Raids Originelle, qui se tiendra le dimanche 10 août 2025.
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