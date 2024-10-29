Pokémon GO : Le calendrier de novembre 2024 (Saison 16 Au Max)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2024 à 13h04
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de novembre 2024 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de novembre 2024 (Saison 16 Au Max)
La seizième saison de Pokémon GO a commencé en septembre 2024, et a notamment permis aux joueurs de commencer une collection de Pokémon géants grâce au Dynamax. De plus, le mois d'octobre a permis l'arrivée des combats les plus difficiles jamais vus sur le jeu, les raids Gigamax. Ces nouveautés se retrouveront en novembre, ainsi que d'autres activités de taille, à l'instar du Terres sauvages, un événement mondial. Comme d'habitude, des raids Obscurs, Légendaires et Méga seront organisés, vous aurez par conséquent fort à faire si vous aspirez à participer à la plupart de ces activités.

Pour vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de novembre 2024 sur Pokémon GO.

Événements de novembre 2024 sur Pokémon GO

  • Week-end Combat GO → du 2 au 3 novembre
  • Festival des récoltes → du 7 au 12 novembre
  • Journée Communauté Férosinge → le 10 novembre
  • « Simply Groundbreaking » → du 15 au 17 novembre
  • « Into the Wild » → du 18 au 22 novembre
  • Terres sauvages → du 23 au 24 novembre
Notez qu'un événement dont le nom est encore inconnu à ce jour aura également lieu du 27 novembre au 1er décembre.

Raids de novembre 2024

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois de novembre 2024, vous pourrez affronter Suicune dans les Raids Obscurs.

Raids Légendaires
  • Lugia : du 4 au 18 novembre
  • Dialga et Palkia Forme Originelle : du 18 au 27 novembre
  • Zacian, Zamazenta, Regieleki et Regidrago : du 27 novembre au 3 décembre
Méga-Raids
  • Méga-Élecsprint : du 4 au 11 novembre
  • Méga-Drattak : du 11 au 18 novembre
  • Méga-Dardargnan et Méga-Pharamp : du 18 au 27 novembre
  • Méga-Altaria : du 27 novembre au 3 décembre
Heures de Raids
  • Lugia : 6 novembre
  • Lugia : 13 novembre
  • Zéroïd : 19 novembre
  • Tokorico : 20 novembre
  • Dialga Forme Originelle : 21 novembre
  • Palkia Forme Originelle : 22 novembre
  • Zacian, Zamazenta, Regieleki, Regidrago : 27 novembre
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 11 novembre 2024 : Salamèche
  • Lundi 18 novembre 2024 : Rototaupe
  • Lundi 25 novembre 2024 : Bulbizarre
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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