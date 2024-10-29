Pokémon GO : Le calendrier de novembre 2024 (Saison 16 Au Max)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de novembre 2024 de Pokémon GO.
La seizième saison de Pokémon GO
a commencé en septembre 2024, et a notamment permis aux joueurs de commencer une collection de Pokémon géants grâce au Dynamax. De plus, le mois d'octobre a permis l'arrivée des combats les plus difficiles jamais vus sur le jeu, les raids Gigamax. Ces nouveautés se retrouveront en novembre, ainsi que d'autres activités de taille, à l'instar du Terres sauvages, un événement mondial. Comme d'habitude, des raids Obscurs, Légendaires et Méga seront organisés, vous aurez par conséquent fort à faire si vous aspirez à participer à la plupart de ces activités.
Pour vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de novembre 2024 sur Pokémon GO
.
Événements de novembre 2024 sur Pokémon GO
- Week-end Combat GO → du 2 au 3 novembre
- Festival des récoltes → du 7 au 12 novembre
- Journée Communauté Férosinge → le 10 novembre
- « Simply Groundbreaking » → du 15 au 17 novembre
- « Into the Wild » → du 18 au 22 novembre
- Terres sauvages → du 23 au 24 novembre
Notez qu'un événement dont le nom est encore inconnu à ce jour aura également lieu du 27 novembre au 1er
décembre.
Raids de novembre 2024
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois de novembre 2024, vous pourrez affronter Suicune
dans les Raids Obscurs.Raids Légendaires
Méga-Raids
- Lugia : du 4 au 18 novembre
- Dialga et Palkia Forme Originelle : du 18 au 27 novembre
- Zacian, Zamazenta, Regieleki et Regidrago : du 27 novembre au 3 décembre
Heures de Raids
- Méga-Élecsprint : du 4 au 11 novembre
- Méga-Drattak : du 11 au 18 novembre
- Méga-Dardargnan et Méga-Pharamp : du 18 au 27 novembre
- Méga-Altaria : du 27 novembre au 3 décembre
Lundis Dynamax
- Lugia : 6 novembre
- Lugia : 13 novembre
- Zéroïd : 19 novembre
- Tokorico : 20 novembre
- Dialga Forme Originelle : 21 novembre
- Palkia Forme Originelle : 22 novembre
- Zacian, Zamazenta, Regieleki, Regidrago : 27 novembre
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 11 novembre 2024 : Salamèche
- Lundi 18 novembre 2024 : Rototaupe
- Lundi 25 novembre 2024 : Bulbizarre
commentaire (0)