Pokémon GO : Le Festival des récoltes se déroulera en novembre, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 octobre 2024 à 12h36
Retrouvez les détails de l'événement du Festival des récoltes, à venir sur Pokémon GO en novembre 2024, dans cet article.
Pokémon GO : Le Festival des récoltes se déroulera en novembre, les détails
Les joueurs de Pokémon GO auront l'occasion de participer à un nouvel événement du jeudi 7 novembre à 10 heures au mardi 12 novembre à 20 heures, le Festival des récoltes. Cet événement sera surtout l'occasion de rencontrer Olivini, qui se montrera sous sa forme chromatique pour la première fois sur le jeu. D'autres surprises vous attendent, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement du Festival des récoltes ci-dessous.

Festival des récoltes, les détails de l'événement

Bonus d'événement

  • Les Bonbons de capture de Pokémon sont doublés.
  • Les chances de rencontrer un Pitrouille chromatique sont augmentées.
  • Les Modules Leurre Moussu attireront différents Pokémon au cours de l'événement, tels que Noadkoko d'Alola, Ronflex, Pitrouille ou encore Olivini.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. En outre, vous pourriez aussi croiser le chemin d'un Olivini chromatique pour la première fois sur le jeu. 
  • Mystherbe
  • Noeunoeuf
  • Granivol
  • Tournegrin
  • Écrémeuh
  • Zigzaton
  • Sapereau
  • Pitrouille Taille Mini
  • Pitrouille Taille Normale
  • Pitrouille Taille Maxi
  • Olivini
  • Pitrouille Taille Ultra (pour les plus chanceux)

Récompenses des tâches d'Étude de terrain 

Une Étude de terrain sur le thème de l'événement sera disponible, grâce à laquelle vous pourrez débloquer des rencontres avec les Pokémon suivants :
  • Pitrouille (de toutes tailles)
  • Olivini

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le niveau de prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, et espérer ainsi obtenir :
  • Deux Modules Leurre Moussu
  • Un Encens
  • Un ­Œuf Chance
  • Des rencontres avec Olivini

Défis de collection 

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront aussi disponibles. Vous pourrez notamment obtenir des des Poussières d'Étoile et des rencontres avec Olivini en guise de récompense.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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