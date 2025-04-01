Pokémon GO : La route des récompenses d'avril 2025 est disponible, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 avril 2025 à 11h40
Découvrez les butins à obtenir avec la Route des récompenses d'avril 2025 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : La route des récompenses d'avril 2025 est disponible, les détails
Depuis le 1er avril 2025, les joueurs de Pokémon GO ont accès à la nouvelle Route de récompenses grâce à la boutique du jeu. Cette fonctionnalité permet, comme son l'indique, de recevoir des butins, et pour en savoir plus, retrouvez les détails concernant la Route de récompenses d'avril 2025 ci-dessous.

Qu'est ce que la Route de récompenses de Pokémon GO ?

Sur Pokémon GO, la Route de récompenses est un programme mensuel vous permettant d'accumuler des points de récompenses en effectuant des achats éligibles sur le magasin en ligne Pokémon GO et dans la boutique du jeu.
En accumulant assez de points, vous débloquerez les paliers et recevrez des récompenses. Qui plus est, les achats effectués sur le magasin du jeu rapportent deux fois plus de points et de butins. Notez que la Route de récompenses (points et paliers débloqués) se réinitialise chaque mois, le dernier jour à 23 heures 59. Il est donc nécessaire de réclamer avant cette date vos butins.

Comment débloquer et récupérer des récompenses ?

Pour débloquer des butins avec la Route des récompenses, vous devez effectuer un achat éligible à l'offre sur le magasin en ligne Pokémon GO ou dans la boutique du jeu. En choisissant d'effectuer vos achats sur le magasin en ligne Pokémon GO, vous remporterez deux fois plus de points de récompenses.

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Route de récompenses d'avril 2025

  • Palier 1 : 3 stickers
  • Palier 2 : 1 Passe de combat premium
  • Palier 3 : 1 Encens, 2 stickers
  • Palier 4 : 1 Œuf Chance, 1 Morceau d'Étoile
  • Palier 5 : 2 Modules Leurre, 8 stickers
  • Palier 6 : 2 Incubateurs, 2 Encens, 2 stickers
  • Palier 7 : 4 Passes de combat premium, 3 Rappels Max, 3 Potions Max
  • Palier 8 : 4 Incubateurs, 3 Baies Nanana argentées, 3 Baies Framby dorées
  • Palier 9 : 4 Passes de combat premium, 4 Incubateurs
  • Palier 10 : 6 Passes de combat premium, 6 Incubateurs, 6 stickers
La Route de récompenses d'avril sera disponible jusqu'au 1er mai 2025, à 1 h 59 CEST (30 avril à 23 h 59 UTC), date à laquelle les points et les paliers de la Route de récompenses seront réinitialisés.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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