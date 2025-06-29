Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique sera disponible en juillet 2025, les détails

Retrouvez les détails de l'offre de la Marche Œuf-phorique de juillet 2025 de Pokémon GO dans cet article.
À partir du 3 juillet 2025 à 10 heures,
les joueurs de Pokémon GO
pourront s'offrir le second ticket pour la Marche Œuf-phorique de la saison Jours heureux. En disposer vous permettra de profiter de bonus supplémentaires et de participer à une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, découvrez ce que vous réserve la Marche Œuf-Phorique de juillet 2025
ci-dessous.
Marche Œuf-phorique de juillet 2025
Ticket Marche Œuf-phorique
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à des bonus et à une Étude ponctuelle tout au long du mois de juillet.
Les tâches de l'étude sont à terminer et les récompenses à réclamer avant le jeudi 3 août 2025 à 10 heures. Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un billet à un autre joueur avec lequel vous avez au moins atteint le niveau Grands Amis.
Bonus de la Marche Œuf-phorique de juillet
Les bonus suivants seront disponibles tous les jours à compter de l'achat du ticket et jusqu'au jeudi 3 août 2025 à 10 heures :
- 1 Incubateur à usage unique offert pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène tourné de la journée.
- 3 fois plus de PX attribués pour votre premier Pokémon attrapé de la journée.
- 3 fois plus de PX attribués pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène tourné de la journée.
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes.
- Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets.
Étude ponctuelle Marche Œuf-phorique : juillet
Terminer les tâches de l'étude ponctuelle de la Marche Œuf-Phorique de juillet 2025 sur Pokémon GO
vous accordera surtout les butins suivants :
- 15 000 PX
- 15 000 Poussières Étoile
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique
À compter du 30 juin 2025 à 19 h CEST (10 h PDT), les Dresseurs pourront acheter la Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique sur le magasin en ligne Pokémon GO pour 9,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale) et ainsi recevoir des tickets Marche Œuf-phorique pour les mois de juillet et d'août, avec un bonus de 100 PokéPièces.
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