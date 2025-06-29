Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique sera disponible en juillet 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juin 2025 à 12h22
Retrouvez les détails de l'offre de la Marche Œuf-phorique de juillet 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique sera disponible en juillet 2025, les détails
À partir du 3 juillet 2025 à 10 heures, les joueurs de Pokémon GO pourront s'offrir le second ticket pour la Marche Œuf-phorique de la saison Jours heureux. En disposer vous permettra de profiter de bonus supplémentaires et de participer à une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, découvrez ce que vous réserve la Marche Œuf-Phorique de juillet 2025 ci-dessous.

Marche Œuf-phorique de juillet 2025

Ticket Marche Œuf-phorique 

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à des bonus et à une Étude ponctuelle tout au long du mois de juillet. Les tâches de l'étude sont à terminer et les récompenses à réclamer avant le jeudi 3 août 2025 à 10 heures. Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un billet à un autre joueur avec lequel vous avez au moins atteint le niveau Grands Amis.

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Bonus de la Marche Œuf-phorique de juillet

Les bonus suivants seront disponibles tous les jours à compter de l'achat du ticket et jusqu'au jeudi 3 août 2025 à 10 heures :
  • 1 Incubateur à usage unique offert pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène tourné de la journée.
  • 3 fois plus de PX attribués pour votre premier Pokémon attrapé de la journée.
  • 3 fois plus de PX attribués pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène tourné de la journée.
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
  • Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes.
  • Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets.

Étude ponctuelle Marche Œuf-phorique : juillet

Terminer les tâches de l'étude ponctuelle de la Marche Œuf-Phorique de juillet 2025 sur Pokémon GO vous accordera surtout les butins suivants : 
  • 15 000 PX
  • 15 000 Poussières Étoile

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique

À compter du 30 juin 2025 à 19 h CEST (10 h PDT), les Dresseurs pourront acheter la Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique sur le magasin en ligne Pokémon GO pour 9,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale) et ainsi recevoir des tickets Marche Œuf-phorique pour les mois de juillet et d'août, avec un bonus de 100 PokéPièces.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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