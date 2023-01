Pokémon GO : L'événement du Nouvel An lunaire arrive

Les Pokémon qui apparaîtront plus souvent à l'état sauvage

Préparez-vous à célébrer ledansavec l'événement « Nouvel An lunaire ». Celui-ci aura lieu, heure locale. Pendant ce laps de temps, certains Pokémon apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage, notamment des Pokémon ayant la forme de lapin ou étant de type Feu. Une étude ponctuelle vous sera également proposée pour pimenter votre aventure.À l'exception de Feunnec et de Pyroli, vous pourrez les rencontrer sous leur forme chromatique si vous avez de la chance.Tout au long de l'événement, vous pourrez. Les choix que vous ferez détermineront les bonus qu'elle vous apportera. Vous pourrez choisir de réduire la distance nécessaire à l'éclosion de vos œufs, d'augmenter la durée de vos encens d'aventure quotidienne ou bien de collecter plus de Poussière d'Étoile. À la fin de l'étude,, ainsi que d'autres objets. Les Pokémon suivants pourront également être rencontrés :Avec un peu de chance, vous pourrez les rencontrer dans leur version chromatique, à l'exception d'Azumarill et Galifeu.Faites éclorepour rencontrer les Pokémon suivants :Ces Pokémon pourront éclore sous leur forme chromatique, à l'exception de Korillon et Baggiguane.Faites des raids pour rencontrer différents Pokémon.Si vous êtes chanceux, ces Pokémon pourront apparaître en version chromatique, à l'exception de Voltorbe de Hisui.Ces Pokémon pourront être chromatiques si vous avez de la chance, à l'exception de Pyroli et d'Excavarenne.Avec un peu de chance, Regice pourra être rencontré sous sa forme chromatique.Méga-Lockpin pourra lui aussi apparaître en version chromatique si vous avez de la chance.En accomplissant des missions d'étude de terrain, vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants :Comme pour tous les autres Pokémon, vous pourrez les rencontrer sous leur forme chromatique avec un peu de chance, à l'exception de Feunnec et de Flamiaou.