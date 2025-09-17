Pokémon GO : Hoothoot à l'honneur pour l'heure vedette du 23 septembre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Hoothoot pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Hoothoot sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 23 septembre 2025
, et succédera à Scrutella.
Hoothoot à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en capturant un Pokémon
. Cette semaine, Hoothoot est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 23 septembre.
Hoothoot
est un Pokémon de type Normal et Vol, pouvant évoluer en Noarfang en échange de 50 Bonbons. Il se montre à l'état sauvage le plus souvent à proximité des zones urbaines ou industrielles, lorsque la météo est légèrement nuageuse. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon et son évolution disposent d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de son corps, qui devient jaune. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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