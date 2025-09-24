Pokémon GO : Galekid à l'honneur pour l'heure vedette du 30 septembre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Galekid pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Galekid sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 30 septembre 2025
, et succédera à Hoothoot.
Galekid à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en transférant un Pokémon
. Cette semaine, Galekid est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 30 septembre.
Galekid
est un Pokémon de type Acier et Roche, pouvant évoluer en Galegon puis en Galeking en échange de Bonbons. Il se montre à l'état sauvage le plus souvent à proximité des lieux de savoir, comme les universités, les bibliothèques ou les musées. Vous pourriez aussi l'apercevoir non loin des centres commerciaux, ou dans les fermes, les parcs ou les montagnes. Cependant, ses apparitions demeurent rares, c'est pourquoi cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon et son évolution disposent d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de ses yeux, qui passent de bleu à rouge. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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