Pokémon GO : Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 juin 2025 à 13h15
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Volcanion intitulée À toute vapeur, disponible pendant le Pokémon GO Fest 2025.
Pokémon GO : Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ayant acheté un ticket pour le Pokémon GO Fest 2025 ont la possibilité de participer à une étude spéciale axée sur Volcanion à cette occasion. Sans limite de temps, vous pourrez la compléter quand bon vous semble. Toutefois, la dernière étape nécessitera une semaine pour être accomplie, alors ne perdez pas de temps si vous êtes pressé de récupérer des Bonbons Volcanion ainsi qu'une rencontre avec ce Pokémon.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Volcanion du Pokémon GO Fest 2025 (À toute vapeur), nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude spéciale Volcanion du Pokémon GO Fest 2025, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur (1/6)

Récompenses bonus : une rencontre avec Pikachu chapeau rouge, 2 025 PX, 1 Morceau d'Étoile
  • Étapes
    • Faire tourner 12 PokéStops ou Arènes → 1 Encens
    • Utiliser un Encens → 12 Poké Balls
    • Attraper 12 Pokémon → 1 Œuf Chance
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur (2/6)

Récompenses bonus : une rencontre avec Flabébé orange, 2 025 PX, 20 Hyper Balls
  • Étapes
    • Faire 10 Jolis Lancers → 1 Encens
    • Explorer 2 kilomètres → une rencontre avec Trousselin
    • Terminer 6 études de terrain → 20 Super Balls
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur (3/6)

Récompenses bonus : un Super Incubateur, 1 Module Leurre pluvieux, 5 Stickers Zacian et Zamazenta
  • Étapes
    • Attraper 30 espèces différentes de Pokémon → une rencontre avec Otaquin
    • Recharger un Pokémon de type Eau 20 fois → 25 Bonbons Otaquin
    • Faire évoluer 5 Pokémon de type Eau → 3 Bonbons Otaquin XL
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur (4/6)

Récompenses bonus : un Poffin, un Module Leurre, 5 Stickers Volcanion
  • Étapes
    • Attraper 30 espèces différentes de Pokémon → une rencontre avec Chochodile
    • Recharger un Pokémon de type Feu 20 fois → 25 Bonbons Chochodile
    • Faire évoluer 5 Pokémon de type Feu → 3 Bonbons Chochodile XL
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur (5/6)

Récompenses bonus : une rencontre avec Volcanion, 25 Bonbons Volcanion, T-shirt Volcanion. Notez que si vous avez déjà obtenu une rencontre avec Volcanion au cours du Pokémon GO Fest, vous recevrez à la place 25 Bonbons supplémentaires.
  • Étapes
    • Gagner 10 Cœurs avec son Copain → une rencontre avec Strassie
    • Faire éclore 3 Œufs → 1 Encens
    • Faire évoluer 6 Pokémon → 3 Baies Framby dorées
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude spéciale Volcanion, À toute vapeur (3/6)

Récompenses bonus : 2 025 PX, 5 Bonbons Volcanion XL, 3 Super Bonbons XL
  • Étapes
    • Attraper un Pokémon pendant 7 jours → 2 025 PX
    • Gagner 2 Bonbons en explorant avec Volcanion comme Copain → 2 025 Poussières d'Étoile
    • Envoyer un cadeau à un ami → 2 025 PX
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

Avatar
Groot (invité) Le 04/07/2025 à 21:43

Pour la quête 6/6 , j’ai marcher avec volcanion pendant au moins 150km , essayer avec des pofins aussi et depuis 7 jours je n’ai eu aucuns bonbons avec pour terminer cette quête …. Comment faire ?!?!!?