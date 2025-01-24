Pokémon GO : Étude ponctuelle Vol légendaire (Électhor), les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 janvier 2025 à 14h00
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Vol légendaire disponible sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Vol légendaire (Électhor), les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'opportunité de participer à des Lundis Dynamax spéciaux à l'occasion de l'événement Vol légendaire, ayant lieu du 20 janvier au 3 février 2025. L'étude de la semaine Électhor, commençant le 24 janvier, vous permet de rencontrer plusieurs Pokémon Dynamax et d'obtenir une quantité appréciable de Bonbons. Les missions qui vous sont confiées reposent sans surprise sur des activités en lien avec les Combat Dynamax.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Vol légendaire de la semaine Électhor, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Vol légendaire, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Vol légendaire - Électhor (1/1)

Récompenses bonus : 7 500 Poussières d'Étoile, 500 Particules Max
  • Étapes
    • Collecter 500 Particules Max → une rencontre avec Ouistempo Dynamax
    • Gagner un Combat Dynamax → 50 Bonbons Ouistempo
    • Gagner 3 Combats Dynamax → une rencontre avec Rototaupe Dynamax
    • Attraper 5 Pokémon Dynamax → 50 Bonbons Rototaupe
    • Augmenter 3 fois le niveau d'une capacité Dynamax → une rencontre avec Hexagel Dynamax
    • Déverrouiller une capacité Dynamax → 50 Bonbons Hexagel
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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