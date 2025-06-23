Pokémon GO : Étude ponctuelle Retour des Ancêtres, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite Retour des Ancêtres sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle gratuite à l'occasion l'événement Retour des Ancêtres
, organisé sur le jeu du 23 au 27 juin 2025. En complétant les missions, vous débloquerez des rencontres avec les Pokémon de l'événement, ainsi que des Bonbons. Cette étude est répétable, et a la particularité de proposer des récompenses différentes selon le choix effectué en matière de rencontre avec un Pokémon. Cependant, nous ne connaissons pas avec certitude, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le nombre de fois que vous serez autorisé à recommencer cette étude.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Retour des Ancêtres,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Retour des Ancêtres, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Retour des Ancêtres (1/1)
Récompenses bonus : La récompense dépend du Pokémon que vous aurez choisi de rencontrer ; si vous optez pour Regirock, vous recevrez 5 Bonbons Regirock. Le Pokémon sélectionné disposera d'ailleurs d'un fond spécial.
- Étapes
- Remporter un Raid → une rencontre avec Regirock
- Remporter 2 Raids → une rencontre avec Regice
- Remporter 3 Raids → une rencontre avec Registeel
- Remporter 4 Raids → une rencontre avec Regigigas
- Remporter 5 Raids → une rencontre avec Regieleki
- Remporter 6 Raids → une rencontre avec Regidrago
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