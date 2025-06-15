Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Ruines fantômes, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 juin 2025 à 12h59
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Ruines fantômes sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Ruines fantômes, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion l'événement Ruines fantômes, organisé sur le jeu du 14 au 18 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout une multitude de rencontres avec Brocélôme et Scrutella.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Ruines fantômes, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle premium Ruines fantômes, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Ruines fantômes (1/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Brocélôme, 500 Poussières d'Étoile, 2 Passes de raid premium
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
    • Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
    • Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Brocélôme
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Ruines fantômes (2/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Scrutella, 500 Poussières d'Étoile, 3 Passes de raid premium
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Scrutella
    • Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Scrutella
    • Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
    • Utiliser un Encens → une rencontre avec Scrutella
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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