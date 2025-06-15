Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Ruines fantômes, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Ruines fantômes sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion l'événement Ruines fantômes
, organisé sur le jeu du 14 au 18 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout une multitude de rencontres avec Brocélôme et Scrutella.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Ruines fantômes,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Ruines fantômes, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Ruines fantômes (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Brocélôme, 500 Poussières d'Étoile, 2 Passes de raid premium
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
- Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
- Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Brocélôme
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Brocélôme
Étude ponctuelle premium Ruines fantômes (2/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Scrutella, 500 Poussières d'Étoile, 3 Passes de raid premium
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Scrutella
- Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Scrutella
- Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Scrutella
- Utiliser un Encens → une rencontre avec Scrutella
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