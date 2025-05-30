Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Retraite sereine, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 mai 2025 à 09h58
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Retraite sereine sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Retraite sereine, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion l'événement Retraite sereine, organisé sur le jeu du 30 mai au 3 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout une multitude de rencontres avec Munna et Spododo.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Retraite sereine, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle premium Retraite sereine, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle premium Retraite sereine (1/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Munna, 1 Super-Incubateur, 1 Morceau d'Étoile
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Munna
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Munna
    • Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Munna
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Munna
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Munna
    • Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Munna
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Munna
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle premium Retraite sereine (2/2)

Récompenses bonus : une rencontre avec Spododo, 1 Super-Incubateur, 1 Morceau d'Étoile
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Spododo
    • Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Spododo
    • Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Spododo
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Spododo
    • Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Spododo
    • Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Spododo
    • Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Spododo
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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