Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Retraite sereine, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Retraite sereine sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €) à l'occasion l'événement Retraite sereine
, organisé sur le jeu du 30 mai au 3 juin 2025. En complétant les missions, vous obtiendrez surtout une multitude de rencontres avec Munna et Spododo.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Retraite sereine,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Retraite sereine, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Retraite sereine (1/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Munna, 1 Super-Incubateur, 1 Morceau d'Étoile
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Munna
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Munna
- Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Munna
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Munna
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Munna
- Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Munna
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Munna
Étude ponctuelle premium Retraite sereine (2/2)
Récompenses bonus : une rencontre avec Spododo, 1 Super-Incubateur, 1 Morceau d'Étoile
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Spododo
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Spododo
- Transférer 5 Pokémon → une rencontre avec Spododo
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Spododo
- Utiliser 10 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Spododo
- Transférer 10 Pokémon → une rencontre avec Spododo
- Faire tourner 3 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Spododo
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