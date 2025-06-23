Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Légendes fuyantes du Retour des Ancêtres, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Légendes fuyantes, disponible pendant l'événement Retour des Ancêtres sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (8,99 €) à l'occasion l'événement Retour des Ancêtres
, organisé sur le jeu du 23 au 27 juin 2025. Celle-ci vous permettra de choisir entre 3 parcours, et chacun d'entre eux vous accordera une rencontre avec Artikodin, Électhor ou Sulfura de Galar, ainsi que des Bonbons associés au Pokémon sélectionné. Vous remporterez aussi quelques consommables ainsi qu'une rencontre avec Minisange, et ce quel que soit le parcours pour lequel vous aurez opté.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Légendes fuyantes du Retour des Ancêtres,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Légendes fuyantes du Retour des Ancêtres, toutes les missions et les récompenses
Parcours Artikodin de Galar (1/1)
Récompenses bonus : une rencontre avec Artikodin de Galar, 2 Bonbons XL Artikodin, 3 Bonbons L Artikodin
- Étapes
- Remporter 2 Raids → une rencontre avec Ponyta de Galar
- Explorer 2 kilomètres → 2 Baies Nanana
- Compléter 8 tâches d'étude de terrain → 3 Baies Framby
- Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Minisange
- Recharger un Pokémon de type Vol 8 fois → 2 Baies Nanana argentées
- Recharger un Pokémon de type Psy 8 fois → 3 Baies Framby dorées
Parcours Électhor de Galar (1/1)
Récompenses bonus : une rencontre avec Électhor de Galar, 2 Bonbons XL Électhor, 3 Bonbons L Électhor
- Étapes
- Remporter 2 Raids → une rencontre avec Canarticho de Galar
- Explorer 2 kilomètres → 2 Baies Nanana
- Compléter 8 tâches d'étude de terrain → 3 Baies Framby
- Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Minisange
- Recharger un Pokémon de type Vol 8 fois → 2 Baies Nanana argentées
- Recharger un Pokémon de type Combat 8 fois → 3 Baies Framby dorées
Parcours Sulfura de Galar (1/1)
Récompenses bonus : une rencontre avec Sulfura de Galar, 2 Bonbons XL Sulfura, 3 Bonbons L Sulfura
- Étapes
- Remporter 2 Raids → une rencontre avec Zigzaton de Galar
- Explorer 2 kilomètres → 2 Baies Nanana
- Compléter 8 tâches d'étude de terrain → 3 Baies Framby
- Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Minisange
- Recharger un Pokémon de type Vol 8 fois → 2 Baies Nanana argentées
- Recharger un Pokémon de type Ténèbres 8 fois → 3 Baies Framby dorées
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