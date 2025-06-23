Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Légendes fuyantes du Retour des Ancêtres, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 juin 2025 à 11h05
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Légendes fuyantes, disponible pendant l'événement Retour des Ancêtres sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Légendes fuyantes du Retour des Ancêtres, les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle payante (8,99 €) à l'occasion l'événement Retour des Ancêtres, organisé sur le jeu du 23 au 27 juin 2025. Celle-ci vous permettra de choisir entre 3 parcours, et chacun d'entre eux vous accordera une rencontre avec Artikodin, Électhor ou Sulfura de Galar, ainsi que des Bonbons associés au Pokémon sélectionné. Vous remporterez aussi quelques consommables ainsi qu'une rencontre avec Minisange, et ce quel que soit le parcours pour lequel vous aurez opté.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Légendes fuyantes du Retour des Ancêtres, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle premium Légendes fuyantes du Retour des Ancêtres, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Parcours Artikodin de Galar (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Artikodin de Galar, 2 Bonbons XL Artikodin, 3 Bonbons L Artikodin
  • Étapes
    • Remporter 2 Raids → une rencontre avec Ponyta de Galar
    • Explorer 2 kilomètres → 2 Baies Nanana
    • Compléter 8 tâches d'étude de terrain → 3 Baies Framby
    • Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Minisange
    • Recharger un Pokémon de type Vol 8 fois → 2 Baies Nanana argentées
    • Recharger un Pokémon de type Psy 8 fois → 3 Baies Framby dorées
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Parcours Électhor de Galar (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Électhor de Galar, 2 Bonbons XL Électhor, 3 Bonbons L Électhor
  • Étapes
    • Remporter 2 Raids → une rencontre avec Canarticho de Galar
    • Explorer 2 kilomètres → 2 Baies Nanana
    • Compléter 8 tâches d'étude de terrain → 3 Baies Framby
    • Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Minisange
    • Recharger un Pokémon de type Vol 8 fois → 2 Baies Nanana argentées
    • Recharger un Pokémon de type Combat 8 fois → 3 Baies Framby dorées
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Parcours Sulfura de Galar (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Sulfura de Galar, 2 Bonbons XL Sulfura, 3 Bonbons L Sulfura
  • Étapes
    • Remporter 2 Raids → une rencontre avec Zigzaton de Galar
    • Explorer 2 kilomètres → 2 Baies Nanana
    • Compléter 8 tâches d'étude de terrain → 3 Baies Framby
    • Faire éclore 2 Œufs → une rencontre avec Minisange
    • Recharger un Pokémon de type Vol 8 fois → 2 Baies Nanana argentées
    • Recharger un Pokémon de type Ténèbres 8 fois → 3 Baies Framby dorées
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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