Pokémon GO : Étude ponctuelle ponctuelle Tourbillon souterrain, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2024 à 14h21
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Festival des récoltes sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle ponctuelle Tourbillon souterrain, les missions et récompenses
L'événement Tourbillon souterrain, organisé sur Pokémon GO du vendredi 15 novembre à 10 heures au dimanche 17 novembre à 20 heures, accorde également aux joueurs l'occasion de prendre part à une étude ponctuelle gratuite. Elle est accessible depuis le 15 novembre à 10 heures, et vous avez un temps limité pour compléter l'ensemble des tâches qu'elle comprend. La plupart des missions sont relativement simples à exécuter, et vous obtiendrez notamment des rencontres avec Rototaupe ainsi que des Bonbons Rototaupe. 

Notez qu'en parallèle, vous pouvez également participer à une étude de terrain composée de 3 tâches rapides (attraper des Pokémon et réussir de Jolis et Super lancers), qui vous accordera d'autres Bonbons et une rencontre supplémentaire avec Rototaupe.

etude-ponctuelle-tourbillon-souterrain-rototaupe
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Tourbillon souterrain, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.


Étude ponctuelle Tourbillon souterrain, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Tourbillon souterrain (1/1)

Récompenses bonus : 5 Bonbons XL Rototaupe, 5 000 PX, 1 000 Poussière d'Étoile 
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Rototaupe
    • Attraper 10 Pokémon → 10 Bonbons Rototaupe 
    • Gagner un combat Dynamax → 40 Bonbons Rototaupe 
    • Faire tourner 15 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Rototaupe 
    • Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Rototaupe 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Faites éclore des Mascaïman en octobre au cours d'une Journée spéciale
Pokémon GO 24 septembre 2026

Pokémon GO : Faites éclore des Mascaïman en octobre au cours d'une Journée spéciale

Retrouvez le programme de la Journée Éclosion d'octobre 2026 de Pokémon GO ayant pour vedette Mascaïman dans cet article.
Pokémon GO accueille Pikachu Astronaute avec la semaine World Space en octobre 2026
Pokémon GO 22 septembre 2026

Pokémon GO accueille Pikachu Astronaute avec la semaine World Space en octobre 2026

Un nouveau spécimen va débarquer sur Pokémon GO en octobre 2026. Pikachu Astronaute sera disponible au cours de l'événement World Space Week, retrouvez les détails dans cet article.
Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.

commentaire (0)