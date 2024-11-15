Pokémon GO : Étude ponctuelle ponctuelle Tourbillon souterrain, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Festival des récoltes sur Pokémon GO dans cet article.
L'événement Tourbillon souterrain
, organisé sur Pokémon GO
du vendredi 15 novembre à 10 heures au dimanche 17 novembre à 20 heures, accorde également aux joueurs l'occasion de prendre part à une étude ponctuelle gratuite. Elle est accessible depuis le 15 novembre à 10 heures, et vous avez un temps limité pour compléter l'ensemble des tâches qu'elle comprend. La plupart des missions sont relativement simples à exécuter, et vous obtiendrez notamment des rencontres avec Rototaupe ainsi que des Bonbons Rototaupe.
Notez qu'en parallèle, vous pouvez également participer à une étude de terrain composée de 3 tâches rapides (attraper des Pokémon et réussir de Jolis et Super lancers), qui vous accordera d'autres Bonbons et une rencontre supplémentaire avec Rototaupe.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Tourbillon souterrain
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Tourbillon souterrain, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Tourbillon souterrain (1/1)
Récompenses bonus : 5 Bonbons XL Rototaupe, 5 000 PX, 1 000 Poussière d'Étoile
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Rototaupe
- Attraper 10 Pokémon → 10 Bonbons Rototaupe
- Gagner un combat Dynamax → 40 Bonbons Rototaupe
- Faire tourner 15 PokéStops ou Arènes → une rencontre avec Rototaupe
- Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Rototaupe
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