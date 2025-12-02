Pokémon GO : Étude ponctuelle Aventure à Paldea, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 décembre 2025 à 12h24
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Aventure à Paldea, disponible sur Pokémon GO en décembre 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Aventure à Paldea, les missions et récompenses
Une nouvelle étude payante (1,49 €) est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement Aventure à Paldea, se déroulant du mardi 2 au mardi 9 décembre 2025, inaugurant la saison Parcours précieux. Celle-ci sera axée sur la capture de Pokémon, et vous accordera des rencontres avec Embrylex et Draby. Une fois toutes les missions achevées, vous obtiendrez une rencontre avec Selutin, qui fait son entrée sur le jeu à l'occasion de cet événement, ainsi que deux Passes de combat premium.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Aventure à Paldea, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Aventure à Paldea, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle Aventure à Paldea (1/1)

Récompenses bonus : 3 000 Poussières Étoile, 2x Passe de combat premium, une rencontre avec Selutin
  • Étapes
    • Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
    • Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Draby
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
    • Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Draby
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Draby
    • Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
    • Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Draby
    • Attraper 16 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
    • Attraper 16 Pokémon → une rencontre avec Draby
    • Attraper 18 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
    • Attraper 18 Pokémon → une rencontre avec Draby
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Draby
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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