Pokémon GO : Étude ponctuelle Aventure à Paldea, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Aventure à Paldea, disponible sur Pokémon GO en décembre 2025.
Une nouvelle étude payante (1,49 €) est disponible sur Pokémon GO
à l'occasion de l'événement Aventure à Paldea
, se déroulant du mardi 2 au mardi 9 décembre 2025, inaugurant la saison Parcours précieux. Celle-ci sera axée sur la capture de Pokémon, et vous accordera des rencontres avec Embrylex et Draby. Une fois toutes les missions achevées, vous obtiendrez une rencontre avec Selutin, qui fait son entrée sur le jeu à l'occasion de cet événement, ainsi que deux Passes de combat premium.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Aventure à Paldea,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Aventure à Paldea, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Aventure à Paldea (1/1)
Récompenses bonus : 3 000 Poussières Étoile, 2x Passe de combat premium, une rencontre avec Selutin
- Étapes
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
- Attraper 3 Pokémon → une rencontre avec Draby
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Draby
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Draby
- Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
- Attraper 12 Pokémon → une rencontre avec Draby
- Attraper 16 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
- Attraper 16 Pokémon → une rencontre avec Draby
- Attraper 18 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
- Attraper 18 Pokémon → une rencontre avec Draby
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Embrylex
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Draby
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