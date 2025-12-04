Pokémon GO : Dinoclier à l'honneur pour l'heure vedette du 9 décembre 2025

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Dinoclier pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Dinoclier sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 9 décembre 2025
pour succéder à Kranidos.
Dinoclier à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus d'expérience en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Dinoclier est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 9 décembre.
Dinoclier
est un Pokémon de type Roche et Acier pouvant évoluer en Bastiodon contre 50 Bonbons. Il se montre parfois à l'état sauvage par météo légèrement nuageuse, ou à proximité des fermes et des réserves naturelles. Si vous êtes citadin, vous pourriez également le rencontrer non loin des parkings. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur de sa tête, qui devient bleu au lieu de grise. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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