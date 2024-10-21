Pokémon GO : Des indices suggèrent l'arrivée de Méga-Mewtwo avec l'événement d'Halloween

Who could it be? 👀



What will be revealed in #PokemonGO during part two of the Halloween event? 🎃👻 pic.twitter.com/5YPW5bY3S6 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) October 18, 2024

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Même si certains estiment qu'il ne s'agit que d'une branche de l'arbre, d'autres se sont laissés convaincre par les formes qui se dégagent. D'un autre côté, il ne pourrait s'agir que d'une nouvelle apparition de Mewtwo Obscur, déjà rencontré à plusieurs reprises par les dresseurs.Les spéculations se sont sans attendre multipliées, et beaucoup en sont arrivés à la conclusion que cette publication joue aussi le rôle de teaser pour Méga-Mewtwo. Cette hypothèse optimiste n'a pas été confirmée par Niantic, mais les réponses viendront rapidement puisque la seconde partie de l'événement d'Halloween débutera le 28 octobre 2024.