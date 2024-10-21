Pokémon GO : Des indices suggèrent l'arrivée de Méga-Mewtwo avec l'événement d'Halloween

Des détails observés sur une publication partagée sur X et relative à l'événement d'Halloween de Pokémon GO amènent les joueurs à penser que Méga-Mewtwo pourrait arriver sur le jeu mobile.
Les détails concernant la seconde partie de l'événement d'Halloween 2024
de Pokémon GO
ont été communiqués par Niantic, et les joueurs ont décelé quelques indices laissant penser que Méga-Mewtwo intégrera bientôt le jeu.
Des indices laissent entendre que Méga-Mewtwo pourrait intégrer Pokémon GO
Depuis plusieurs semaines, les joueurs de Pokémon GO
ont les yeux rivés sur les Pokémon Dynamax et Gigamax, mais une prochaine surprise pourrait venir d'ailleurs. En effet, l'image accompagnant le teaser de l'événement d'Halloween partagé sur X permet d'observer les silhouettes de plusieurs Pokémon comme Brindibou, Grenousse, ou encore Banshitrouye, qui seront mis sous les feux des projecteurs pendant les festivités. Or, en regardant attentivement, la présence d'un autre invité se dessinerait.
En zoomant, il semblerait qu'une forme particulière se démarque, celle du fameux Mewtwo. Même si certains estiment qu'il ne s'agit que d'une branche de l'arbre, d'autres se sont laissés convaincre par les formes qui se dégagent. D'un autre côté, il ne pourrait s'agir que d'une nouvelle apparition de Mewtwo Obscur, déjà rencontré à plusieurs reprises par les dresseurs.
Les spéculations se sont sans attendre multipliées, et beaucoup en sont arrivés à la conclusion que cette publication joue aussi le rôle de teaser pour Méga-Mewtwo. Cette hypothèse optimiste n'a pas été confirmée par Niantic, mais les réponses viendront rapidement puisque la seconde partie de l'événement d'Halloween débutera le 28 octobre 2024.
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