Pokémon GO : Cornèbre à l'honneur pour l'heure vedette du 10 décembre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Cornèbre pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Cornèbre sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 10 décembre 2024
pour succéder à Ténéfix.
Cornèbre à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de PX en faisant évoluer un Pokémon.
Cette semaine, Cornèbre est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 10 décembre.
Cornèbre
est un Pokémon de type Vol et Ténèbres pouvant évoluer en Corboss contre 100 Bonbons et une Pierre de Sinoh. Il se montre habituellement à proximité des églises ou dans les forêts. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui passe de bleu nuit à violet. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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