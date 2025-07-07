Pokémon GO : Comment battre Solgaleo ?

Solgaleo fait son entrée sur Pokémon GO dans les raids de niveau 5 en juillet 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Solgaleo est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront à partir dans les Raids de niveau 5 en juillet 2025, mais qui ne dispose pas encore de version chromatique pour l'instant. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Solgaleo sur Pokémon GO ?
Quelles sont les faiblesses de Solgaleo ?
Solgaleo
est un Pokémon de type Psy et Acier, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Nous vous recommandons de constituer un groupe de 4 ou 5 joueurs pour que le combat soit facile, mais de bons Dresseurs peuvent relever le défi à 2 ou à 3. Voici les types auxquels Solgaleo est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Solgaleo ?
Au contraire, Solgaleo
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Normal
- Poison
- Roche
- Acier
- Plante
- Psy
- Glace
- Vol
- Fée
- Dragon
Quels Pokémon choisir pour battre Solgaleo ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Solgaleo est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Solgaleo
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Dracaufeu Y ou X → Danse Flammes + Rafale Feu
- Méga-Braségali → Danse Flammes + Rafale Feu
- Primo-Groudon → Tir de Boue + Lame Pangéenne
- Necrozma Ailes de l'Aurore → Léchouille + Ball'Ombre
- Lugulabre Obscur → Danse Flammes + Ball'Ombre
- Heatran Obscur → Danse Flammes + Vortex Magma
- Méga-Carchacrok → Tir de Boue + Telluriforce
- Reshiram → Crocs Feu + Flamme Croix
- Méga-Tyranocif → Morsure + Centrifugifle
- Sulfura Obscur → Danse Flammes + Surchauffe
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres de type Feu, Ténèbres, Sol ou Spectre pour vaincre cet adversaire.
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