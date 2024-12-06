Pokémon GO : Comment battre Regice Obscur ?

Regice Obscur entre dans les Raids obscurs en décembre 2024 sur Pokémon GO. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer, peut-être même sous sa forme chromatique.
Regice Obscur
est un Pokémon de type Glace que les joueurs de Pokémon GO
doivent affronter dans les raids de niveau 5 obscurs en décembre 2024. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection. Si la chance vous sourit, vous pourrez même l'obtenir sous sa forme chromatique
.
Quelles sont ses faiblesses ? Quels Pokémon et attaques sont les plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Les faiblesses et les forces de Regice Obscur sur Pokémon GO
Regice Obscur
est un Pokémon de type Glace, et pour venir à bout de cet adversaire, vous n'aurez d'autre solution que d'exploiter aux mieux ses faiblesses,
c'est-à-dire les attaques de type :
Il vous faudra donc avoir recours à des Pokémon de ces familles pour venir à bout de Regice Obscur
. D'un autre côté, ce dernier se montrera très résistant aux attaques de type Glace, ce qui vous laisse une large marge de manœuvre.
Si la météo est enneigée et les attaques de Regice Obscur
seront boostées, c'est pourquoi vous devrez si possible battre ce Pokémon à ce moment pour optimiser sa capture, et disposer ainsi d'un Regice Obscur
plus puissant qu'à l'ordinaire. Notez cependant qu'il se montrera bien plus coriace qu'à l'ordinaire, c'est pourquoi vous prenez un risque à vous mesurer à lui sous la neige, à vous de bien jauger vos chances de réussite avant de vous lancer dans cette entreprise.
Quels Pokémon utiliser pour battre Regice Obscur sur Pokémon GO ?
Bien que cette liste soit non exhaustive, voici quelques-uns des Pokémon les plus efficaces pour battre Regice Obscur
, ainsi que les attaques chargées et immédiates à privilégier :
- Reshiram → Crocs Feu + Flamme Croix ou Surchauffe
- Méga-Lucario → Riposte + Aurasphère
- Métalosse Obscur → Pisto-Poing + Lumicanon
- Necrozma Crinière du Couchant → Griffe Acier + Choc Météore
- Méga-Dracaufeu → Danse Flammes + Surchauffe ou Rafale Feu
- Pyrax → Danse Flammes + Surchauffe
- Apex et Ho-oh Obscur → Calcination + Feu sacré
- Méga-Scarhino → Riposte + Close Combat
- Keldeo Aspect normal → Balayage + Lame Sainte
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, il vous faudra avoir recours à d'autres Pokémon de type Combat, Feu, Acier ou Roche. En effet, ces derniers sont à privilégier pour maximiser vos chances de vaincre Regice Obscur.
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