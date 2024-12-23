Pokémon GO : Comment battre Méga-Gallame ?

Méga-Gallame entre dans les Méga-Raids en janvier 2025 sur Pokémon GO. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer, peut-être même sous sa forme chromatique.
Méga-Gallame
est un Pokémon de type Psy et Combat que les joueurs de Pokémon GO
doivent affronter dans les Méga-Raids en janvier 2025. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection. Si la chance vous sourit, vous pourrez même l'obtenir sous sa forme chromatique
.
Quelles sont ses faiblesses ? Quels Pokémon et attaques sont les plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Les faiblesses et les forces de Méga-Gallame sur Pokémon GO
Méga-Gallame
est un Pokémon de type Combat Psy, et pour vaincre cet adversaire, vous n'aurez d'autre solution que d'exploiter aux mieux ses faiblesses,
c'est-à-dire les attaques de type :
Il vous faudra donc avoir recours à des Pokémon de ces familles pour venir à bout de Méga-Gallame
. D'un autre côté, ce dernier se montrera très résistant aux attaques de type Combat et Roche, ce qui vous laisse une large marge de manœuvre conséquente.
De plus, Méga-Gallame
disposera d'attaques boostées par temps nuageux ou venteux. Même si l'affronter sous une telle météo rend les choses plus compliquées, il est recommandé de le faire pour disposer ensuite d'un exemplaire de ce Pokémon plus puissant qu'à l'ordinaire. Notez enfin qu'il est préférable d'être au moins deux pour battre cet adversaire, et que le combat ne deviendra réellement facile que si vous évoluez dans un groupe de 4 Dresseurs.
Quels Pokémon utiliser pour battre Méga-Gallame sur Pokémon GO ?
Bien que cette liste soit non exhaustive, voici quelques-uns des Pokémon les plus efficaces pour battre Méga-Gallame
, ainsi que les attaques chargées et immédiates à privilégier :
- Rayquaza / Méga-Rayquaza → Lame d'Air + Draco Ascension
- Necrozma Ailes de l'Aurore → Griffe Ombre + Rayon Spectral
- Méga-Gardevoir → Charme + Éclat Magique
- Méga-Drattak → Draco-Queue + Vol
- Méga-Ectoplasma → Léchouille + Ball'Ombre
- Yveltal → Tornade + Mort-Ailes ou Vent Violent
- Mewtwo Obscur → Coupe Psycho + Ball'Ombre
- Drattak Obscur → Draco-Queue + Vol
- Sulfura Obscur → Cru-Ailes + Piqué
- Amovénus Forme Avatar → Vent Féérique + Vol
- Tokopiyon → Étonnement + Ire de la nature
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, il vous faudra avoir recours à d'autres Pokémon de type Spectre, Vol ou Fée. En effet, ces derniers sont à privilégier pour maximiser vos chances de vaincre Méga-Gallame.
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