Pokémon GO : Comment battre Lunala ?

Lunala sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Raids en juillet 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Lunala
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront dans les raids légendaires du 22 au 28 juillet 2025. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Lunala sur Pokémon GO ?
Quelles sont les faiblesses de Lunala ?
Lunala
est un Pokémon de type Psy et Spectre, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Dans l'idéal, pour que le combat soit aisé, nous vous recommandons de former un groupe de 4 ou 5 joueurs, puisque l'affrontement sera difficile à 2 ou 3. Voici les types auxquels Lunala est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Lunala ?
Au contraire, Lunala
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
Quels Pokémon choisir pour battre Lunala ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Lunala
est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Lunala
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Tyranocif / Tyranocif Obscur → Morsure + Centrifugifle
- Necrozma Aile de l'Aurore → Griffe Ombre + Rayon Spectral
- Méga-Absol / Absol Obscur → Aboiement + Centrifugifle
- Méga-Démolosse / Démolosse Obscur → Aboiement + Tricherie
- Méga-Ectoplasma → Léchouille + Ball'Ombre
- Dimoret Obscur → Aboiement + Tricherie
- Darkrai → Aboiement + Ball'Ombre
- Méga-Léviator → Léchouille + Mâchouille
- Scalpereur → Aboiement + Tricherie
- Lugulabre Obscur → Châtiment + Ball'Ombre
- Méga-Branette → Griffe Ombre + Ball'Ombre
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres de type Ténèbres ou Spectre pour vaincre cet adversaire.
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