Pokémon GO : Caninos à l'honneur pour l'heure vedette du 24 juin

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Caninos pourra être récupéré en version normale ou shiny.

Caninos à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette



De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui passe de orange à jaune. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.