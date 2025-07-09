Pokémon GO : Barpau à l'honneur pour l'heure vedette du 15 juillet

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Barpau pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Barpau sera mis sous le feu des projecteurs le mardi 15 juillet 2025 et succédera à Voltorbe et Voltorbe de Hisui.
Barpau à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous recevrez les Bonbons de capture seront doublés
. Cette semaine, Barpau est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 15 juillet.
Barpau
est un Pokémon de type Eau, capable d'évoluer en Milobellus en échange de 100 Bonbons, et après une marche de 20 kilomètres en tant que Copain. Ce Pokémon poisson apparaît habituellement à l'état sauvage non loin des points d'eau, comme les rivières, les lacs et les océans. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce à sa couleur rose.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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