Pokémon GO : Aspicot à l'honneur pour l'heure vedette du 4 novembre 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2025 à 12h17
Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Aspicot pourra être récupéré en version normale ou shiny.
Pokémon GO : Aspicot à l'honneur pour l'heure vedette du 4 novembre 2025
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Aspicot sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 4 novembre 2025, et succédera à Théffroi.

Aspicot à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Poussières d'Étoile en transférant un Pokémon. Cette semaine, Aspicot est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 4 novembre.

 aspicot Aspicot est un Pokémon de type Insecte pouvant évoluer en Coconfort puis en Dardagnan en échange de Bonbons. Il se montre le plus souvent à proximité des espaces verts, comme les parcs, les jardins ou encore les prairies. L'heure vedette est donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.

De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui passe de marron à jaune. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion. 

En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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