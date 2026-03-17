En jouant à Pokémon GO, vous avez entrainé sans le savoir des robots livreurs

Pokémon GO permet d'explorer son voisinage de manière ludique en traquant les petits monstres. Mais une enquête vient de révéler que les images prises par les joueurs ont permis d'entrainer une IA spécialisée dans la livraison.
L'utilisation des données de jeu est souvent mentionnée dans les contrats d'utilisation de nombreuses applications. Ce genre de détail concerne également les utilisateurs de Pokémon GO
, mais d'une façon pour le moins surprenante.Le MIT Technology Review, magasine spécialisé dans la tech
, s'est récemment penché sur l'application permettant de chasser des monstres en réalité virtuelle. Or, les journalistes ont découvert que les clichés pris par les joueurs ont alimenté une vaste base de données. Son objectif : créer la cartographie la plus détaillée possible en vue d'une utilisation future.
Toutes les images capturées dans Pokémon GO utilisées pour faciliter la livraison par des robots
Cette volonté de cartographier le monde est directement liée à l'un des nouveaux fers de lance de Niantic. En effet, avec le développement de l'intelligence artificielle, les créateurs de Pokémon GO travaillent sur un projet méconnu des utilisateurs de l'application : Niantic Spatial
. Le programme a vocation à comprendre et à cartographier le monde à l'échelle du centimètre. Mais pour cela, l'IA a besoin de beaucoup d'images collectées sur le terrain.
C'est là que les joueurs de Pokémon GO entrent en scène. Que ce soit au travers des clichés GO pris lors des Journées Communauté
ou via l'utilisation de la réalité augmentée pour afficher les Pokémon, les joueurs prennent des photos de l'environnement urbain.
Tous ces clichés sont ensuite combinés à d'autres données de localisation pour créer une carte extrêmement réaliste et précise
.
Une pratique mentionnée dans les conditions générales d'utilisation et qui ont été « acceptées » par tous les joueurs
Par la suite, cette carte est proposée par Niantic Spatial à d'autres entreprises. L'article de MIT Technology Review mentionne notamment un partenariat avec Coco Robotics
. Or, cette société est spécialisée dans les robots de livraison. Peu répandu en France, son activité est pourtant très présente dans de grandes villes essentiellement européennes et américaines.
En partant à la recherche de shinys ou de vos Pokémon préférés, vous avez donc préparé le terrain pour ce service de livraison par robots
. Mais si l'utilisation de données utilisateurs est une pratique répandue, certains joueurs peuvent s'y opposer car ils n'ont pas donné leur consentement. Cependant, Niantic peut se défendre car ses conditions d'utilisation stipulent que toutes les images prises en jeu « sont stockées en tant que données cartographiques ».
Pour l'heure, Niantic Spatial reste « inoffensif » dans le sens où les données de jeu ne servent qu'à améliorer un service de livraison. Néanmoins, d'autres partenaires moins scrupuleux pourraient être intéressés par cette cartographie géante, ce qui peut déranger les joueurs.
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