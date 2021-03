Comment fonctionnent le code de Dresseur et le code ami ?

Quel est l'intérêt d'avoir des amis sur Pokémon GO ?

Partagez votre code Dresseur et code ami

Étant donné la dimension sociale souhaitée par, il n'est pas étonnant d'apprendre qu'une fonctionnalité pour ajouter et gérer ses amis existe au sein du titre de Niantic. En effet, cette dernière, qui n'est arrivée que deux ans après la sortie mondiale de Pokémon GO,, tout en ayant la possibilité de leur, de, sans oublier l'inconditionnelBien que les termes soient différents, leet lesont, bel et bien, identiques. En effet, ces codes sont en réalité des numéros d'identification uniques, lesquels vous permettront de vous connecter à d'autres joueurs, si vous le souhaitez. Vous n'aurez qu'à partager votre code de Dresseur, par l'intermédiaire de la suite de chiffre ou du Code QR, ou demander celui d'un ami, afin de le renseigner dans l'application Pokémon GO. Si le Dresseur accepte votre invitation, vous deviendrez amis et vous serez alors capable de le voir dans votre liste d'amis.Lorsque vous partez à l'aventure et avez l'occasion de faire tourner un PhotoDisque d'un PokéStop ou d'une Arène,. Ces derniers, que vous ne pourrez malheureusement pas ouvrir, pourront, cependant, être envoyés à un ami présent dans votre liste d'amis.tels que des Pokéballs ou encore des Œufs renfermant des Pokémon d'Alola, en plus d'être accompagnés d'une carte postale indiquant leur origine et provenance.De même, l'envoi de cadeaux à vos amis permettra d'augmenter votre niveau d'amitié avec eux, lequel peut, également, être amélioré en participant à des combats d'Arène ou en Raid en leur présence. Ce niveau d'amitié, couplé à un niveau de Dresseur de 10 au minimum, vous donnera la possibilité d'échanger des Pokémon avec des amis à proximité. Ces échanges vous rapporteront des Bonbons bonus pour le Pokémon en question, ce bonus pouvant augmenter si le Pokémon échangé a été capturé loin de votre ami.De plus, les échanges comprenant certains Pokémon, tels que les Pokémon Légendaires, les Pokémon Chromatiques ou encore les Pokémon que vous n'avez pas encore eu la chance d'inscrire dans votre Pokédex seront considérés comme des échanges spéciaux, ces échanges étant limités quotidiennement en plus de n'être possibles qu'avec un Grand Ami ou un Meilleur ami.Pour trouver d'autres personnes avec qui jouer, n'hésitez pas à partager votreet votredans l'espace commentaires ci-dessous. Que ce soit pour échanger des cadeaux, des Pokémon, organiser des raids, ou bien tout simplement rencontrer de nouvelles personnes de votre département et/ou région, vous devriez, sans aucun doute, trouver votre bonheur. D'ailleurs, afin que l'espace des commentaires ne soit pas trop désordonné, n'hésitez pas à indiquer la ville dans laquelle vous êtes basé afin de faciliter les recherches.Nous vous déconseillons de partager vos données personnelles, quelles qu'elles soient, pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains d'utilisateurs malintentionnés. Ne communiquez, bien entendu, que votreou