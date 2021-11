Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante cartonnent au niveau des ventes, Battlefield 2042 aussi

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les amoureux de la licence Pokémon attendaient avec impatience ce 19 novembre, date à laquelle sont sortis Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante, remakes de la quatrième génération qui étaient disponibles, à l'époque, sur Nintendo DS et avaient séduit des millions de joueurs. Sans surprise, le titre a trouvé son public très rapidement et fini même la semaine à la première place des jeux physiques les plus vendus outre-Manche.(devant Super Mario 3D World + Bowser's Fury), et devient le deuxième meilleur lancement physique, toutes plateformes confondues, de l'année. Pour plus de précision, sachez que Diamant Étincelant est la version préférée, pour le moment.Côté numérique, nous pouvons également affirmer que le titre se porte bien,La troisième place du podium est sans surprise occupée par Battlefield 2042, qui n'a cependant pas reçu que des critiques positives. Les joueurs sont tout de même au rendez-vous, même si les ventes physiques sont, logiquement, en baisse par rapport à Battlefield V (59 %). Nous devrions avoir des indications sur les ventes physiques et numériques au niveau mondial dans les semaines à venir.Avec ces sorties,, se retrouvant quatrième et cinquième. Far Cry 6 gagne quant à lui trois places, peut-être grâce à la sortie de son premier DLC et des différentes promotions. Vous pouvez retrouver le classement des jeux physiques les plus vendus au Royaume-Uni ci-dessous.