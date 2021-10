Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante dévoilent les batailles et une base secrète

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nombreux sont les joueurs qui attendent de pouvoir se replonger ou plonger pour la première fois dansgrâce à. Mais en attendant la parution de ces remakes prévus pour le mois de novembre, The Pokémon Company et Nintendo ont décidé, une fois de plus, de partager un trailer dans lequel nous découvrons de nouvelles images de gameplay.Celles-ci portent l'accent sur l'un des aspects les plus importants de la licence, les combats. Bien que la vidéo ne soit pas vraiment longue, nous avons tout de même le temps d'avoir un aperçu du déroulement de ces derniers, et nous pouvons constater qu'ils seront semblables à ceux présents dans Pokémon Épée et Bouclier . Par ailleurs, lorsque les joueurs décideront d'attraper un Pokémon, le système de capture est également le même que celui présent dans l'opus précédent, et c'est plutôt une bonne chose. Enfin, lors d'un combat, même les Pokémon n'ayant pas été au contact gagneront de l'XP, mais dans une mesure moindre.Par ailleurs,détiendra ce qui s'apparente à une base secrète, située dans les souterrains de Sinnoh. Dans celle-ci, nos apprentis Maîtres Pokémon auront la possibilité de modifier le type de créatures (eau, feu, électricité) afin de maximiser les chances de tomber sur un Pokémon précis. Cela dépendra des statues installées dans cette fameuse base.Enfin, d'autres aspects ont été démontrés comme les concours de danse, les améliorations de vie, et bien d'autres encore. Vous pouvez découvrir tout ceci dans la vidéo juste en dessous.Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront disponibles le 19 novembre sur Nintendo Switch.